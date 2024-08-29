В Приднестровье высказались о намерении Украины прекратить транзит российского газа

Приднестровье готово к тому, что подача российского газа через Украину в конце 2024 года может прекратиться. Такое заявление сделал президент республики Вадим Красносельский во время пресс-конференции, которая была посвящена 34-й годовщине провозглашения Приднестровья.
Он подчеркнул, что по этому вопросу идут переговоры, однако заявил, что пока не может озвучить подробности.
Красносельский подчеркнул, что у республики есть два пути. Один из них предполагает прокачку газа через территорию Украины, другой - через Республику Молдова, через станцию в Каушанах. По его словам, этой трубы будет достаточно для того, чтобы это покрывало потребности Приднестровья и обеспечивало контрактные обязательства ГРЭС перед своими потребителями.
Накануне Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о том, что Украина не собирается продлевать контракт о транзите российского газа через их территорию. Срок документа истекает в конце этого года.
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