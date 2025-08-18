Новая Шарлотта Лукас найдена: Netflix доверил роль подруге Элизабет Беннет актрисе из "Джентльменов"

Кто станет новой Шарлоттой Лукас? Netflix запускает свежую экранизацию "Гордости и предубеждения", и роль подруги Элизабет Беннет исполнит британская актриса Жасмин Блэкбороу. Зрителям она знакома по фильмам "Джентльмены" и "Мария-Антуанетта". Об этом сообщает Deadline.

Новый взгляд на классику

Проект обещает быть масштабным: режиссёром назначен Юрос Лин, ранее работавший над "Доктором Кто" и "Шерлоком". Сценарий написала Долли Олдертон — известная британская писательница и сценаристка. На экраны выйдет шесть эпизодов, и съёмки уже идут в Великобритании.

Главную роль Элизабет Беннет исполнит Эмма Коррин, которую зрители помнят по "Короне" и "Любовнику леди Чаттерлей". Образ её матери достался оскароносной Оливии Колман ("Фаворитка", "Корона"). Дарси сыграет Джек Лауден, известный по "Дюнкерку" и "Войне и мире".

Звёздный актёрский состав

Не менее интересен выбор актёра на роль мистера Беннета: его воплотит Руфус Сьюэлл ("Иллюзионист", "Тёмный город"). В проект также вошли Фрейя Мейвор, Риа Норвуд, Холли Эйвери, Хоупи Пэриш, Луис Партридж, Джейми Деметриу, Дэрил МакКормак и другие. Такой состав обещает серьёзный успех у публики.

"Гордость и предубеждение" остаётся одной из самых экранизируемых книг в истории литературы. Написанный Джейн Остин роман увидел свет в 1813 году и мгновенно завоевал сердца читателей. Центральная линия — история любви Элизабет Беннет и мистера Дарси, — давно стала символом борьбы чувств и социальных условностей.

Экранизации, которые вошли в историю

Классическая адаптация романа появилась ещё в 1995 году: в ней снялись Колин Ферт и Дженнифер Эль. Их дуэт считается эталонным до сих пор. Через десять лет, в 2005 году, вышел фильм Джо Райта с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном. Тогда роль Шарлотты Лукас сыграла Клоди Блэкли.

Интересный факт

Образ мистера Дарси в исполнении Колина Ферта настолько запомнился зрителям, что сам актёр позднее признался — он едва не устал от популярности этого героя. А в Англии до сих пор можно встретить сувениры с его "знаковой сценой" выхода из озера.