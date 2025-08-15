Как увидеть классику с неожиданной стороны: новые подробности экранизации "Гордости и предубеждения" от Netflix
Стивен Кинг рассказал, кого видит в роли себя в будущем байопике, и объяснил, почему выбор пал на Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена.Читать полностью » сегодня в 12:36
Почти 30 лет спустя после трагической смерти Дианы её сыновья остаются в ссоре. Почему слова матери так и не смогли их объединить?Читать полностью » сегодня в 11:32
Лев Лещенко копит пенсию в 30 тысяч рублей, чтобы потратить её на мечту. Почему артист отказался от части выплат и чем его вдохновляет молодая музыка?Читать полностью » сегодня в 10:28
Лариса Долина исполнила "Погоду в доме" в стиле рэп, но вместо аплодисментов получила жёсткую критику — чем именно возмутило выступление публику?Читать полностью » сегодня в 9:24
Максим Фадеев уверен: ИИ не вытеснит живых музыкантов, но станет мощным инструментом для творцов. Его новый клип — тому подтверждение.Читать полностью » сегодня в 8:19
Пять месяцев в тундре без связи и комфорта: зачем основатель "Додо Пицца" отправился к ненцам и что изменилось в его восприятии жизни.Читать полностью » сегодня в 7:29
Леонардо ДиКаприо откровенно рассказал, почему не чувствует себя на 50 и как это связано с его выбором молодых партнёрш.Читать полностью » сегодня в 6:21
Мелания Трамп требует от Хантера Байдена опровержения слов о её связи с Эпштейном, угрожая миллиардным иском. Скандал грозит перерасти в громкое противостояние.Читать полностью »