Как увидеть классику с неожиданной стороны: новые подробности экранизации "Гордости и предубеждения" от Netflix

Можно ли представить классику в новом свете так, чтобы удивить даже самых преданных поклонников? Netflix, похоже, готов попробовать: в Великобритании уже стартовали съемки свежей экранизации "Гордости и предубеждения", и актерский состав проекта обещает быть впечатляющим.

В числе новобранцев — Лиз Кингсман, известная по работам в "F1" и "Захваченном рейсе". В этот раз она перевоплотится в Энн де Бург — утонченную и несколько загадочную дочь леди Кэтрин. Режиссерское кресло занял Юрос Лин, а сценарий адаптации написал Долли Олдертон, придав истории Джейн Остин современное дыхание.

Кто сыграет главные роли

Центральный персонаж романа — Элизабет Беннет — достался Эмме Коррин ("Любовник леди Чаттерлей", "Корона"). Ее мать сыграет обладательница премии "Оскар" Оливия Колман, а в роли мистера Дарси зрители увидят Джека Лаудена ("Дюнкерк", "Война и мир"). Образ мистера Беннета воплотит Руфус Сьюэлл, знакомый зрителям по фильмам "Иллюзионист" и "Темный город".

Сестер Беннет сыграют Фрейя Мейвор, Риа Норвуд, Холли Эйвери и Хоупи Пэриш. Луис Партридж станет мистером Уикхемом, Джейми Деметриу — мистером Коллинзом, Дэрил МакКормак — мистером Бингли, возлюбленным Джейн Беннет, а Сиена Келли исполнит роль его сестры Кэролайн. Фиона Шоу сыграет грозную леди Кэтрин де Бург.

Немного о романе

"Гордость и предубеждение" — легендарный роман Джейн Остин, впервые опубликованный в 1813 году. Его сюжет — не просто любовная история Элизабет Беннет и мистера Дарси, но и тонкое наблюдение за нравами и предрассудками английского общества XIX века.

История экранизаций

Произведение экранизировали множество раз. В 1995 году сериал с Колином Фертом и Дженнифер Эль стал культовым, а в 2005-м на экраны вышел полнометражный фильм с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдьяеном. Каждый новый проект привносил в историю свои акценты: от сдержанной классики до яркой романтики.

Осенью 2024 года BBC анонсировала еще одну вариацию на тему — спин-офф под названием "Другая сестра Беннет", посвященный Мэри Беннет, самой незаметной из сестер. Этот проект обещает углубиться в судьбу героини, обычно остающейся в тени.

Интересный факт

В свое время роман Остин долго отклоняли издатели: первый вариант рукописи, написанный в 1797 году, так и не был принят. Лишь спустя 16 лет книга увидела свет и мгновенно стала популярной. Сегодня же "Гордость и предубеждение" входит в число самых читаемых романов в мире, а мистер Дарси считается одним из самых любимых литературных персонажей в истории.