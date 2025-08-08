Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:39

Эти три привычки убивают россиян чаще всего — врачи назвали главный рецепт долгой жизни

Минздрав Подмосковья: устранение трёх факторов риска снизит смертность от тяжёлых заболеваний

Большинство смертей в России можно отнести к последствиям болезней, которые официально признаны социально значимыми: ВИЧ, туберкулёз, рак, диабет и другие тяжёлые патологии. Об этом сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

Три главных фактора риска
По словам эксперта, ведущими причинами развития этих заболеваний являются:

  • Повышенное артериальное давление — лидер по распространённости.
  • Высокий уровень общего холестерина.
  • Курение — самый агрессивный фактор, существенно повышающий смертность.

"Устранив только эти три фактора, можно предотвратить значительную часть хронических и социально значимых заболеваний", — отметил Горенков.

Мировая перспектива
Всемирная организация здравоохранения предупреждает: если распространённость этих рисков не снизить, то к 2030 году хронические заболевания будут ежегодно уносить до 52 миллионов жизней по всему миру.

Что входит в перечень социально значимых болезней
К ним относятся:

  • туберкулёз;
  • ВИЧ-инфекция;
  • злокачественные новообразования;
  • сахарный диабет;
  • психические расстройства;
  • гипертония;
  • другие тяжёлые патологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач назвал анемию, рак и сифилис среди причин постоянной усталости сегодня в 17:17

Когда усталость — не про недосып: болезни, которые прячутся за переутомлением

Врач предупредил, что хроническая усталость может быть признаком рака, инфекций и анемии, и напомнил о важности регулярных обследований.

Читать полностью » Зачем включать капусту кале в рацион: 5 весомых причин вчера в 16:59

Как капуста кале может укрепить ваши кости: главное, что нужно знать

Капуста кале — это не просто овощ, а настоящий суперфуд! Откройте для себя ее полезные свойства и научитесь использовать в кулинарии.

Читать полностью » Как правильно есть лапшу быстрого приготовления и оставаться в форме: советы экспертов сегодня в 13:08

Тайны лапши быстрого приготовления: что вы не знали о калорийности и пользе

Многие россияне считают, что употребление лапши быстрого приготовления неминуемо ведет к увеличению веса. Это связано с распространенным мнением о том, что такие продукты содержат много быстрых углеводов из-за муки из мягких сортов пшеницы.

Читать полностью » Гинеколог Мария Ростова: как миома матки влияет на шанс забеременеть и способы лечения сегодня в 12:23

Как миома матки может повлиять на ваше репродуктивное здоровье: что важно знать

Рост случаев миомы матки среди женщин до 35 лет вызывает тревогу. Какие факторы способствуют заболеванию и как избежать серьезных последствий для репродуктивного здоровья?

Читать полностью » Тайны новогоднего стола: диетолог раскрыла секреты заготовки продуктов заранее сегодня в 12:08

Диетолог предупреждает: эти ошибки при хранении продуктов испортят ваш новогодний стол

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, как правильно подготовить праздничное меню. Эксперты советуют уже сейчас начать закупки продуктов, чтобы к торжеству всё было под рукой и не возникло проблем с хранением.

Читать полностью » Шеф-повар раскрыл секрет: рецепт компота для укрепления иммунитета осенью сегодня в 11:40

Осенний напиток-спасатель: просто, вкусно и полезно — рецепт от шеф-повара

Известный шеф-повар Александр Белькович поделился рецептом вкусного и полезного напитка, который станет вашим лучшим помощником в сезон простуд! Узнайте секретный рецепт, содержащий цитрусовые, фейхоа и душицу, который укрепит ваш иммунитет. Готовится всего за 15 минут, этот напиток идеально подходит для осени! Восполните дефицит витаминов, защитите себя и свою семью.

Читать полностью » Болезнь Альцгеймера: как изменения в мозге происходят за 15–20 лет до появления сегодня в 11:17

Болезнь Альцгеймера: как распознать её задолго до потери памяти

Болезнь Альцгеймера можно предотвратить, если начать заботиться о своем здоровье заранее. Узнайте, какие факторы риска существуют и как распознать первые признаки заболевания.

Читать полностью » Орехи против деменции: испанское исследование раскрывает секрет сегодня в 10:40

Секрет долголетия: диетолог раскрыла дозировку орехов против деменции

Испанские ученые доказали, что употребление орехов снижает риск развития деменции. Диетолог Ирина Писарева раскрывает секреты выбора и употребления орехов для максимальной пользы. Узнайте, сколько орехов нужно съедать в день для профилактики и почему важно отказаться от соленых и жареных орехов. Подробности в нашем материале!

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетолог назвала безопасную норму малины и смородины для здорового человека
ЮФО

Аэропорты Сочи и Калуги возобновили работу после временных ограничений
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Наука и технологии

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru