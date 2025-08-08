Эти три привычки убивают россиян чаще всего — врачи назвали главный рецепт долгой жизни

Большинство смертей в России можно отнести к последствиям болезней, которые официально признаны социально значимыми: ВИЧ, туберкулёз, рак, диабет и другие тяжёлые патологии. Об этом сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

Три главных фактора риска

По словам эксперта, ведущими причинами развития этих заболеваний являются:

Повышенное артериальное давление — лидер по распространённости.

Высокий уровень общего холестерина.

Курение — самый агрессивный фактор, существенно повышающий смертность.

"Устранив только эти три фактора, можно предотвратить значительную часть хронических и социально значимых заболеваний", — отметил Горенков.

Мировая перспектива

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: если распространённость этих рисков не снизить, то к 2030 году хронические заболевания будут ежегодно уносить до 52 миллионов жизней по всему миру.

Что входит в перечень социально значимых болезней

К ним относятся: