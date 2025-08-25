Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:01

Кондиционер молчит: пять неожиданных поломок, о которых водители забывают

Эксперт Турсунова объяснила, почему кондиционер в машине может перестать работать

Сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о наиболее частых причинах отказа автомобильного кондиционера.

Основные причины неисправности

  • Поломка датчиков давления или температуры
  • Если датчики дают ошибочные показания, система автоматически блокирует запуск кондиционера для защиты от повреждений.
  • Повреждение магистралей кондиционера
  1. попадание грязи и частиц из компрессора,
  2. механические деформации,
  3. смещение элементов после ДТП.

Всё это приводит к разгерметизации и утечке хладагента.

Неисправность компрессора

При заклинивании вала из-за нехватки масла или внутренних повреждений включается защитный механизм, который может полностью остановить работу системы.
Проблемы с вентилятором охлаждения радиатора кондиционера
Если вентилятор не запускается, система блокирует работу, предотвращая перегрев. Аналогичный эффект даёт сильное загрязнение радиатора.

Ошибки после обслуживания
Возможные причины:

  • неверное подключение разъёмов,
  • некорректная инициализация датчиков,
  • неправильная заправка системы.

Итог
Неисправности кондиционера могут быть связаны как с механикой, так и с электроникой. Поэтому при первых проблемах стоит провести диагностику: это поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

