Кондиционер молчит: пять неожиданных поломок, о которых водители забывают
Сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о наиболее частых причинах отказа автомобильного кондиционера.
Основные причины неисправности
- Поломка датчиков давления или температуры
- Если датчики дают ошибочные показания, система автоматически блокирует запуск кондиционера для защиты от повреждений.
- Повреждение магистралей кондиционера
- попадание грязи и частиц из компрессора,
- механические деформации,
- смещение элементов после ДТП.
Всё это приводит к разгерметизации и утечке хладагента.
Неисправность компрессора
При заклинивании вала из-за нехватки масла или внутренних повреждений включается защитный механизм, который может полностью остановить работу системы.
Проблемы с вентилятором охлаждения радиатора кондиционера
Если вентилятор не запускается, система блокирует работу, предотвращая перегрев. Аналогичный эффект даёт сильное загрязнение радиатора.
Ошибки после обслуживания
Возможные причины:
- неверное подключение разъёмов,
- некорректная инициализация датчиков,
- неправильная заправка системы.
Итог
Неисправности кондиционера могут быть связаны как с механикой, так и с электроникой. Поэтому при первых проблемах стоит провести диагностику: это поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
