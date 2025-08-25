Кондиционер молчит: пять неожиданных поломок, о которых водители забывают

Сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о наиболее частых причинах отказа автомобильного кондиционера.

Основные причины неисправности

Поломка датчиков давления или температуры

Если датчики дают ошибочные показания, система автоматически блокирует запуск кондиционера для защиты от повреждений.

Повреждение магистралей кондиционера

попадание грязи и частиц из компрессора, механические деформации, смещение элементов после ДТП.

Всё это приводит к разгерметизации и утечке хладагента.

Неисправность компрессора

При заклинивании вала из-за нехватки масла или внутренних повреждений включается защитный механизм, который может полностью остановить работу системы.

Проблемы с вентилятором охлаждения радиатора кондиционера

Если вентилятор не запускается, система блокирует работу, предотвращая перегрев. Аналогичный эффект даёт сильное загрязнение радиатора.

Ошибки после обслуживания

Возможные причины:

неверное подключение разъёмов,

некорректная инициализация датчиков,

неправильная заправка системы.

Итог

Неисправности кондиционера могут быть связаны как с механикой, так и с электроникой. Поэтому при первых проблемах стоит провести диагностику: это поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем.