Спорт без лишних прядей: лучшие прически для зала, которые держатся

Пот, динамичные движения и волосы, прилипшие ко лбу — враг любой тренировки. Правильная прическа для зала может не только избавить от дискомфорта, но и добавить уверенности. Парикмахер-стилист Мария Бурланкова в эксклюзивном комментарии для "СЭ" рассказала, как собрать волосы так, чтобы это было удобно, безопасно и красиво.

Почему важно убирать волосы от лица

Во время занятий спортом волосы не должны:

липнуть к коже, мешая дыханию и обзору;

отвлекать от тренировки, постоянно сползая на лицо;

путаться или цепляться за оборудование.

Функциональность — на первом месте, но никто не отменял стиль.

Длинные волосы: варианты на каждый день

Классический высокий хвост

— универсальный и быстрый. Для разнообразия можно разделить волосы на две пряди, скрутить их в жгут и обернуть вокруг основания.

Коса из хвоста

— практично и эстетично. Просто заплетите хвост в косу — прическа будет держаться крепко и не мешать.

Боксерские косы с подхватом наружу

— эффектно и удобно, особенно в интенсивных тренировках. Правда, без навыка или помощи не обойтись.

Жгуты по пробору

— закручиваются от лица и фиксируются крабиками или резинками. Отлично подойдут для бега и йоги.

Распущенные волосы + повязка

— компромисс между удобством и женственностью. Подходит для лёгкой активности, где нет риска зацепиться.

Волосы средней длины: фиксируем переднюю часть

Два хвостика или косички по верхней части головы до макушки — отлично убирают волосы от лица.

Остальную часть волос можно оставить распущенной, особенно если тренировка не требует высоких нагрузок.



Короткие волосы: максимум простоты

Разделить по пробору и закрепить невидимками или крабиками.

Использовать повязку или ободок — они удержат волосы и добавят стиль.

Для эстетики — сделать лёгкую укладку: выпрямить волосы или завить лёгкими волнами с помощью стайлера.



Лайфхаки от звёзд спорта

"У знаменитых атлеток — теннисисток, бейсболисток, фигуристок, пловчих — часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки, невидимки и крабики", — делится Мария Бурланкова.

Эти варианты не требуют часового стояния у зеркала, но при этом выглядят стильно и аккуратно даже после активной тренировки.

Главное

Прическа должна удерживать волосы от лица, быть безопасной и не мешать движению.

Для каждого типа волос — свой удобный и красивый вариант: от боксерских кос до двойного хвоста.

Аксессуары вроде повязок, крабиков и невидимок — незаменимые помощники.

Даже спортивная прическа может быть элементом стиля, если подойти к ней с фантазией.