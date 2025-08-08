Спорт без лишних прядей: лучшие прически для зала, которые держатся
Пот, динамичные движения и волосы, прилипшие ко лбу — враг любой тренировки. Правильная прическа для зала может не только избавить от дискомфорта, но и добавить уверенности. Парикмахер-стилист Мария Бурланкова в эксклюзивном комментарии для "СЭ" рассказала, как собрать волосы так, чтобы это было удобно, безопасно и красиво.
Почему важно убирать волосы от лица
Во время занятий спортом волосы не должны:
- липнуть к коже, мешая дыханию и обзору;
- отвлекать от тренировки, постоянно сползая на лицо;
- путаться или цепляться за оборудование.
Функциональность — на первом месте, но никто не отменял стиль.
Длинные волосы: варианты на каждый день
Классический высокий хвост
— универсальный и быстрый. Для разнообразия можно разделить волосы на две пряди, скрутить их в жгут и обернуть вокруг основания.
Коса из хвоста
— практично и эстетично. Просто заплетите хвост в косу — прическа будет держаться крепко и не мешать.
Боксерские косы с подхватом наружу
— эффектно и удобно, особенно в интенсивных тренировках. Правда, без навыка или помощи не обойтись.
Жгуты по пробору
— закручиваются от лица и фиксируются крабиками или резинками. Отлично подойдут для бега и йоги.
Распущенные волосы + повязка
— компромисс между удобством и женственностью. Подходит для лёгкой активности, где нет риска зацепиться.
Волосы средней длины: фиксируем переднюю часть
Два хвостика или косички по верхней части головы до макушки — отлично убирают волосы от лица.
Остальную часть волос можно оставить распущенной, особенно если тренировка не требует высоких нагрузок.
Короткие волосы: максимум простоты
Разделить по пробору и закрепить невидимками или крабиками.
Использовать повязку или ободок — они удержат волосы и добавят стиль.
Для эстетики — сделать лёгкую укладку: выпрямить волосы или завить лёгкими волнами с помощью стайлера.
Лайфхаки от звёзд спорта
"У знаменитых атлеток — теннисисток, бейсболисток, фигуристок, пловчих — часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки, невидимки и крабики", — делится Мария Бурланкова.
Эти варианты не требуют часового стояния у зеркала, но при этом выглядят стильно и аккуратно даже после активной тренировки.
Главное
Прическа должна удерживать волосы от лица, быть безопасной и не мешать движению.
Для каждого типа волос — свой удобный и красивый вариант: от боксерских кос до двойного хвоста.
Аксессуары вроде повязок, крабиков и невидимок — незаменимые помощники.
Даже спортивная прическа может быть элементом стиля, если подойти к ней с фантазией.
