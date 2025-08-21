Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренеровка в зале
Тренеровка в зале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:12

Пряди на лице мешают результату: ошибка в зале, которую совершают многие

Парикмахер-стилист Бурланкова поделилась идеями укладок для спорта и фитнеса

Спорт и красота вполне совместимы — главное, чтобы волосы не мешали тренировке. Парикмахер-стилист Мария Бурланкова поделилась практичными идеями, которые помогут выглядеть аккуратно и при этом чувствовать себя комфортно во время занятий.

Главное правило
По словам эксперта, волосы необходимо убрать от лица. Это избавит от лишних отвлекающих движений, не позволит прядям липнуть к коже и поможет сосредоточиться на спорте.

"У знаменитых атлеток — теннисисток, бейсболисток, баскетболисток, фигуристок, пловчих — часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки для волос, а также невидимки и крабики", — отметила стилист.

Идеи для длинных волос

  • Классический высокий хвост — самый простой вариант.
  • Для разнообразия пряди можно скрутить в жгут и обернуть вокруг основания хвоста.
  • Коса из хвоста или коса по голове — красиво, но требует навыков.
  • Боксерские косы с подхватом наружу — эффектное решение, однако иногда без помощи не обойтись.
  • Распущенные волосы с повязкой — стильно, но во время тренировок небезопасно.

Для средней длины
Две косички или хвостики до середины макушки помогут убрать волосы от лица.
Остальные пряди можно оставить распущенными.
Отличный вариант — двойной хвост: сначала собираем верхнюю часть волос, а затем соединяем её с нижними.

Для коротких волос
Достаточно причесать их по пробору и закрепить невидимками или повязкой.
Можно сделать лёгкую укладку: выпрямить или добавить мягкие волны с помощью стайлера.

Универсальные решения
Жгуты по пробору от лица, закреплённые резинками или крабиками.
Ободок или спортивная повязка, которые помогут спрятать челку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рокки Снайдер объяснил, как контролировать нагрузку на HIIT по дыханию и пульсу сегодня в 16:50

Шесть приёмов, которые сохранят силы до конца HIIT и ускорят результат

Как избежать выгорания на HIIT-тренировках? Эксперты делятся шестью простыми приёмами, которые помогут сохранить силы до конца и ускорить прогресс.

Читать полностью » Тренер Мэттью Форцалья назвал упражнения с гантелями для укрепления ног и ягодиц сегодня в 16:10

День ног: одна тренировка решает больше, чем месяцы диет

Сильные ноги — основа активной жизни. Узнайте, как 4 упражнения с гантелями помогут укрепить мышцы и сжигать калории даже в покое.

Читать полностью » Мэтью Форцалья назвал лучшие упражнения с гантелями для мышц груди и рук сегодня в 15:50

Тренировка, которая меняет представление о груди и руках: всё решают два простых движения

Гантели способны заменить отжимания и ускорить рост силы. Узнайте, как простая программа из четырёх упражнений меняет тренировку груди и рук.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала лучшие комбинации мышц для тренировок сегодня в 15:10

Сплит, о котором молчат фитнес-блогеры

Как правильно разделить тренировки по мышечным группам, чтобы быстрее увидеть результат и избежать ошибок? Лучшие сплиты и советы экспертов.

Читать полностью » Тренировки, которые прибавляют болезни: эти упражнения разрушают суставы при лишнем весе сегодня в 14:03

Фитнес-эксперт Яблокова назвала тренировки, которые нельзя выполнять при избыточном весе

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения опасно выполнять при избыточном весе. По её словам, бег и прыжки могут серьёзно навредить суставам и позвоночнику. Узнайте, с каких видов нагрузки лучше начать путь к здоровью.

Читать полностью » Быстрая ходьба снижает нагрузку на суставы и укрепляет сердце сегодня в 13:10

Ходьба вместо спортзала: тренер рассказала, как сохранить здоровье

Фитнес-эксперт Дарья Кожевникова назвала самый доступный способ сохранить здоровье. Оказывается, для этого не нужны спортзал и сложные тренировки — достаточно каждый день уделять время быстрой ходьбе.

Читать полностью » Боец ММА Чимаев объяснил, почему открыто говорит о финансовом успехе сегодня в 12:42

Боец Чимаев — о мотивации и возвращении в спорт

Боец ММА Хамзат Чимаев объяснил, почему не стесняется говорить о деньгах. По его словам, финансовый успех для него — это прежде всего возможность помогать людям. Он также вспомнил, как Рамзан Кадыров поддержал его в момент, когда он хотел завершить карьеру.

Читать полностью » Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ сегодня в 11:19

Вратарь ПСЖ рассказал о своей адаптации во Франции

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов признался, что Париж уже ощущается для него как дом. Вратарь рассказал об окончании периода адаптации и поделился своими успехами в изучении французского, отметив, что учит язык в комфортном для себя темпе.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля
Туризм

Аэрофлот: сервис заказа специального питания отключён на всех рейсах по техническим причинам
Садоводство

Эксперты назвали главные причины порчи свёклы в конце сезона
Спорт и фитнес

Тренер Яблокова составила комплекс упражнений для домашних тренировок без оборудования
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу майя в Караколе, Белиз: важные находки и артефакты
СФО

Закрытие аквапарка "ЛетоЛето" и курорта "Волна" в Тюмени: куда поехать на термальные источники
Красота и здоровье

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня
Дом

Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru