Пряди на лице мешают результату: ошибка в зале, которую совершают многие
Спорт и красота вполне совместимы — главное, чтобы волосы не мешали тренировке. Парикмахер-стилист Мария Бурланкова поделилась практичными идеями, которые помогут выглядеть аккуратно и при этом чувствовать себя комфортно во время занятий.
Главное правило
По словам эксперта, волосы необходимо убрать от лица. Это избавит от лишних отвлекающих движений, не позволит прядям липнуть к коже и поможет сосредоточиться на спорте.
"У знаменитых атлеток — теннисисток, бейсболисток, баскетболисток, фигуристок, пловчих — часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки для волос, а также невидимки и крабики", — отметила стилист.
Идеи для длинных волос
- Классический высокий хвост — самый простой вариант.
- Для разнообразия пряди можно скрутить в жгут и обернуть вокруг основания хвоста.
- Коса из хвоста или коса по голове — красиво, но требует навыков.
- Боксерские косы с подхватом наружу — эффектное решение, однако иногда без помощи не обойтись.
- Распущенные волосы с повязкой — стильно, но во время тренировок небезопасно.
Для средней длины
Две косички или хвостики до середины макушки помогут убрать волосы от лица.
Остальные пряди можно оставить распущенными.
Отличный вариант — двойной хвост: сначала собираем верхнюю часть волос, а затем соединяем её с нижними.
Для коротких волос
Достаточно причесать их по пробору и закрепить невидимками или повязкой.
Можно сделать лёгкую укладку: выпрямить или добавить мягкие волны с помощью стайлера.
Универсальные решения
Жгуты по пробору от лица, закреплённые резинками или крабиками.
Ободок или спортивная повязка, которые помогут спрятать челку.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru