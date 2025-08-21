Пряди на лице мешают результату: ошибка в зале, которую совершают многие

Спорт и красота вполне совместимы — главное, чтобы волосы не мешали тренировке. Парикмахер-стилист Мария Бурланкова поделилась практичными идеями, которые помогут выглядеть аккуратно и при этом чувствовать себя комфортно во время занятий.

Главное правило

По словам эксперта, волосы необходимо убрать от лица. Это избавит от лишних отвлекающих движений, не позволит прядям липнуть к коже и поможет сосредоточиться на спорте.

"У знаменитых атлеток — теннисисток, бейсболисток, баскетболисток, фигуристок, пловчих — часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки для волос, а также невидимки и крабики", — отметила стилист.

Идеи для длинных волос

Классический высокий хвост — самый простой вариант.

Для разнообразия пряди можно скрутить в жгут и обернуть вокруг основания хвоста.

Коса из хвоста или коса по голове — красиво, но требует навыков.

Боксерские косы с подхватом наружу — эффектное решение, однако иногда без помощи не обойтись.

Распущенные волосы с повязкой — стильно, но во время тренировок небезопасно.

Для средней длины

Две косички или хвостики до середины макушки помогут убрать волосы от лица.

Остальные пряди можно оставить распущенными.

Отличный вариант — двойной хвост: сначала собираем верхнюю часть волос, а затем соединяем её с нижними.



Для коротких волос

Достаточно причесать их по пробору и закрепить невидимками или повязкой.

Можно сделать лёгкую укладку: выпрямить или добавить мягкие волны с помощью стайлера.



Универсальные решения

Жгуты по пробору от лица, закреплённые резинками или крабиками.

Ободок или спортивная повязка, которые помогут спрятать челку.