Экономист Александр Разуваев порекомендовал покупать автомобили в ближайшее время, предупреждая о предстоящем скачке цен и подорожании кредитов. Он посоветовал москвичам, если не планируется использование автомобиля для дальних поездок, предпочесть передвижение на такси, сообщает News.Ru.
Разуваев также подчеркнул, что новый автомобиль без пробега будет более выгодным вложением, поскольку цены на авторынке ожидаются высокими на длительное время.
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