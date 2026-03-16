Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 12:59

Бензин на взлёте, а цены в магазинах качаются: что происходит с чеками в Свердловской области

В Свердловской области с начала марта заметно скорректировались розничные цены на ключевые категории продовольствия и топлива. Данные Свердловскстата за период со 2 по 10 марта фиксируют рост стоимости овощей борщового набора и куриных яиц. Одновременно с этим часть мясной продукции и молочных товаров продемонстрировала обратную динамику. Статистика также подтверждает повышение цен на все основные марки бензина и дизельное топливо на региональных заправочных станциях.

Рост цен на овощи и продукты первой необходимости

Лидером продуктовой инфляции в Свердловской области стали помидоры, прибавившие 5,31% к своей стоимости. Теперь за килограмм свежего овоща в региональных точках продаж просят порядка 312 рублей.

Заметно подросли в цене и другие позиции плодоовощной корзины. Так, картофель подорожал на 2,85%, достигнув отметки в 45 рублей за килограмм, лук поднялся до 44 рублей (+2,32%), а морковь — до 57 рублей (+3,5%).

Потребительские расходы увеличились и по ряду других позиций. Яйца прибавили 2,42%, показав средний ценник в 100 рублей за десяток. Не остались в стороне и товары для детей: овощные консервы стали дороже на 1,05%, оцениваясь в 782 рубля за килограмм.

Ценовая коррекция вниз

Несмотря на общий тренд, значительная часть продуктовой корзины показала снижение стоимости. Особенно выделяются огурцы, которые подешевели на 6,62% до 288 рублей за килограмм.

Статистика указывает на удешевление белковых продуктов и бакалеи. Свинина скорректировалась до 397 рублей (-1,66%), а сосиски вместе с сардельками стали доступнее на 1,11%, достигнув цены в 578 рублей за килограмм.

В молочном сегменте также произошли подвижки: ультрапастеризованное молоко подешевело на 1,25%, встав на отметку 119 рублей за литр. Маргарин потерял в цене 1,38%, что позволило покупателям приобретать товар по 298 рублей за килограмм.

Динамика на топливном рынке

Стоимость автомобильного топлива на заправках области за отчетный период продемонстрировала тенденцию к росту. Повышение затронуло как бензин всех востребованных марок, так и дизель.

Наиболее ощутимое подорожание зафиксировано у марки АИ-92, прибавившей 0,8%, что вывело среднюю цену за литр на уровень 61 рубля. Марка АИ-95 подорожала на 0,12% до 66 рублей, а более дорогой АИ-98 прибавил 0,35%, достигнув 91 рубля за литр.

Дизельное топливо показало минимальный рост в 0,06%. В итоге автомобилистам приходится платить за литр дизеля в среднем 77 рублей.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

