Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автосалон
Автосалон
© gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:41

Китайский автопром трещит по швам: ценовые войны закрывают салоны один за другим

Китайские автодилеры потребовали от производителей прекратить ценовые войны

Китайский автопром оказался на грани масштабного кризиса. Причиной стали затянувшиеся ценовые войны, которые уже привели к закрытию десятков автосалонов и подорвали стабильность дилерских сетей.

Бойкот вместо скидок

Впервые за долгие годы китайские автодилеры решились на открытый протест. Они обратились к крупнейшим автопроизводителям с требованием прекратить навязывание чрезмерных партий машин и остановить практику бесконечных скидок.

"Ценовые войны оказывают мощнейшее давление на компании, сводя на нет их прибыль и заставляя закрываться многих из них", — говорится в обращении дилеров.

Этот демарш стал логичным продолжением призывов председателя КНР Си Цзиньпина, который неоднократно поднимал вопрос о прекращении "скидочных гонок".

Что требуют дилеры

Торговая палата автодилеров Китая в официальном заявлении подчеркнула: условия работы стали "ещё более суровыми" после нового витка скидок во втором квартале года.

Организация предлагает:

  • отказаться от агрессивного ценового демпинга;

  • выстраивать более реалистичные планы производства и продаж;

  • прекратить практику навязывания дилерам нереализуемых складских остатков.

Дополнительно прозвучали требования о сокращении выплат для дилеров и о прекращении практики принудительного выхода из сети под предлогом "оптимизации каналов сбыта".

Когда скидки превращаются в убытки

Особенно показательна история с крупным дилером BYD в провинции Шаньдун. Уже к концу весны он был вынужден закрыть около 20 автосалонов. Сегодня эти помещения пустуют — яркое напоминание о том, что гонка за клиентов может обернуться крахом целой сети.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Volkswagen ввёл подписку на прибавку мощности для ID.3 в Великобритании сегодня в 11:45

Подписка на мощность: владельцам Volkswagen придётся платить даже за свои "лошади"

VW предлагает владельцам ID.3 в Великобритании подписку на дополнительные 27 л.с. за $22 в месяц. Даже страховка считает мощность, которую вы не получаете без доплаты.

Читать полностью » В Калужской области стартовало производство автомобилей Tenet для российского рынка сегодня в 11:37

В Калуге запустили новый автобренд: Tenet готовит линейку на базе Chery

Холдинг АГР собрал более 2,5 тыс. автомобилей Tenet, хотя официальные продажи ещё не стартовали. С чего начнёт новый бренд?

Читать полностью » На аукционе Silverstone Festival 2025 продадут Range Rover Елизаветы II с мотором Jaguar V8 сегодня в 10:41

Уникальный Range Rover королевы Елизаветы II с наддувным V8 выходит на аукцион

На аукцион выставлен редчайший Range Rover 2006 года, лично использовавшийся королевой Елизаветой II. Уникальный суперзаряженный V8 делает его единственным в своём роде.

Читать полностью » В Китае проходят испытания нового кроссовера Nissan с безрамочными дверями сегодня в 10:17

Безрамочные двери и вираж фар: первые детали загадочной новинки Nissan

Nissan готовит новый кроссовер на платформе Dongfeng: прототипы уже на дорогах Китая, но детали о моторе и версии пока держат в секрете.

Читать полностью » Проверка мифа: способ открыть авто мячом не работает на современных машинах сегодня в 9:46

Когда ключи остаются в салоне — этот трюк с мячом обещает чудо, но финал шокирует

Может ли теннисный мяч открыть дверь автомобиля? Эксперты проверили популярный трюк из интернета — и результат оказался совсем не таким, как ожидали.

Читать полностью » Эксперты ВСК: ДТП с грузовиками чаще всего происходят в четверг сегодня в 9:10

Смертельный график: в какие дни большегрузы чаще всего таранят другие машины

Эксперты выяснили, в какие дни недели грузовики чаще всего становятся участниками аварий и какие марки лидируют в антирейтинге.

Читать полностью » Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ сегодня в 8:27

Toyota и Lexus создали платформу для Supra и LFR — автолюбители ждут сенсацию

Lexus готовит преемника легендарного LFA. Новый спорткар LFR станет частью стратегии Toyota по созданию поколения культовых спортивных автомобилей.

Читать полностью » Россия вошла в топ-3 автомобильных рынков Европы в июле 2025 года сегодня в 8:20

Россия вернулась в элиту: автопродажи вывели страну в "топ-3" Европы

Россия вновь вошла в "тройку" крупнейших авторынков Европы: неожиданное возвращение в лидеры произошло на фоне спада продаж у ближайших конкурентов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал способы повысить интенсивность тренировок
Дом

Что делать, если во время дождя протекла крыша или окна: пошаговый алгоритм действий
Культура и шоу-бизнес

Пэрис Хилтон запускает детский мультсериал "Пэрис и щенки" на YouTube
Еда

Запечённые кабачки с сырной корочкой: простой рецепт, который всегда удаётся
Красота и здоровье

Ошибки в выборе подводки: почему голубая или чёрная могут испортить макияж
Туризм

Секреты быстрого прохождения паспортного контроля: 5 обязательных шагов
Дом

Шкаф или гардеробная: плюсы, минусы и нюансы выбора системы хранения
Дом

Основные элементы французского интерьера: цвета, мебель, текстиль и детали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru