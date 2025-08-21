Китайский автопром трещит по швам: ценовые войны закрывают салоны один за другим

Китайский автопром оказался на грани масштабного кризиса. Причиной стали затянувшиеся ценовые войны, которые уже привели к закрытию десятков автосалонов и подорвали стабильность дилерских сетей.

Бойкот вместо скидок

Впервые за долгие годы китайские автодилеры решились на открытый протест. Они обратились к крупнейшим автопроизводителям с требованием прекратить навязывание чрезмерных партий машин и остановить практику бесконечных скидок.

"Ценовые войны оказывают мощнейшее давление на компании, сводя на нет их прибыль и заставляя закрываться многих из них", — говорится в обращении дилеров.

Этот демарш стал логичным продолжением призывов председателя КНР Си Цзиньпина, который неоднократно поднимал вопрос о прекращении "скидочных гонок".

Что требуют дилеры

Торговая палата автодилеров Китая в официальном заявлении подчеркнула: условия работы стали "ещё более суровыми" после нового витка скидок во втором квартале года.

Организация предлагает:

отказаться от агрессивного ценового демпинга;

выстраивать более реалистичные планы производства и продаж;

прекратить практику навязывания дилерам нереализуемых складских остатков.

Дополнительно прозвучали требования о сокращении выплат для дилеров и о прекращении практики принудительного выхода из сети под предлогом "оптимизации каналов сбыта".

Когда скидки превращаются в убытки

Особенно показательна история с крупным дилером BYD в провинции Шаньдун. Уже к концу весны он был вынужден закрыть около 20 автосалонов. Сегодня эти помещения пустуют — яркое напоминание о том, что гонка за клиентов может обернуться крахом целой сети.