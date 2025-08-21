Китайский автопром трещит по швам: ценовые войны закрывают салоны один за другим
Китайский автопром оказался на грани масштабного кризиса. Причиной стали затянувшиеся ценовые войны, которые уже привели к закрытию десятков автосалонов и подорвали стабильность дилерских сетей.
Бойкот вместо скидок
Впервые за долгие годы китайские автодилеры решились на открытый протест. Они обратились к крупнейшим автопроизводителям с требованием прекратить навязывание чрезмерных партий машин и остановить практику бесконечных скидок.
"Ценовые войны оказывают мощнейшее давление на компании, сводя на нет их прибыль и заставляя закрываться многих из них", — говорится в обращении дилеров.
Этот демарш стал логичным продолжением призывов председателя КНР Си Цзиньпина, который неоднократно поднимал вопрос о прекращении "скидочных гонок".
Что требуют дилеры
Торговая палата автодилеров Китая в официальном заявлении подчеркнула: условия работы стали "ещё более суровыми" после нового витка скидок во втором квартале года.
Организация предлагает:
-
отказаться от агрессивного ценового демпинга;
-
выстраивать более реалистичные планы производства и продаж;
-
прекратить практику навязывания дилерам нереализуемых складских остатков.
Дополнительно прозвучали требования о сокращении выплат для дилеров и о прекращении практики принудительного выхода из сети под предлогом "оптимизации каналов сбыта".
Когда скидки превращаются в убытки
Особенно показательна история с крупным дилером BYD в провинции Шаньдун. Уже к концу весны он был вынужден закрыть около 20 автосалонов. Сегодня эти помещения пустуют — яркое напоминание о том, что гонка за клиентов может обернуться крахом целой сети.
