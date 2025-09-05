Автомобили, которые россияне считают самыми выгодными: какие марки оказались в фаворитах у водителей

В августе 2025 года аналитическое агентство "Автостат" провело опрос, чтобы узнать, какие автомобили россияне считают наиболее удачными по сочетанию цены и качества.

Лидеры рейтинга

Японские автомобили оказались безусловными фаворитами — за них проголосовали 42,5% участников опроса.

Немецкий автопром занял второе место: его выбрали 24,1% респондентов.

Корейские машины замкнули тройку лидеров с результатом 16%.

Аутсайдеры

На четвёртой позиции оказались российские автомобили, набравшие 7%.

Последними стали китайские бренды - их поддержали лишь 2,8% опрошенных.

Что это значит

Результаты показывают, что доверие россиян по-прежнему сосредоточено на проверенных зарубежных марках, особенно японских, которые славятся надёжностью и долговечностью. Немецкие и корейские производители также удерживают сильные позиции, тогда как отечественным и китайским брендам ещё предстоит завоевать признание покупателей.