Автомобили, которые россияне считают самыми выгодными: какие марки оказались в фаворитах у водителей
В августе 2025 года аналитическое агентство "Автостат" провело опрос, чтобы узнать, какие автомобили россияне считают наиболее удачными по сочетанию цены и качества.
Лидеры рейтинга
Японские автомобили оказались безусловными фаворитами — за них проголосовали 42,5% участников опроса.
Немецкий автопром занял второе место: его выбрали 24,1% респондентов.
Корейские машины замкнули тройку лидеров с результатом 16%.
Аутсайдеры
На четвёртой позиции оказались российские автомобили, набравшие 7%.
Последними стали китайские бренды - их поддержали лишь 2,8% опрошенных.
Что это значит
Результаты показывают, что доверие россиян по-прежнему сосредоточено на проверенных зарубежных марках, особенно японских, которые славятся надёжностью и долговечностью. Немецкие и корейские производители также удерживают сильные позиции, тогда как отечественным и китайским брендам ещё предстоит завоевать признание покупателей.
