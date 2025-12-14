Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Корнилов Опубликована сегодня в 20:31

Цены на iPhone и MacBook готовят сюрприз — цифры заставляют задуматься

Цены на технику Apple в России могут вырасти на 25–30% из-за перебоев с поставками памяти — техноблогер Филатов

Стоимость продукции Apple может значительно вырасти в ближайшее время, и причины этого лежат в перебоях с поставками памяти для различных устройств. Как пояснил техноблогер Влад Филатов в интервью изданию "Абзац", в случае подтверждения слухов о перебоях, цены на продукцию Apple могут вырасти на 25-30% к моменту выхода новых моделей осенью. Это касается не только смартфонов iPhone, но и MacBook, а также других устройств с оперативной памятью.

По словам Филатова, несмотря на возможный рост цен, стоит ожидать, что Apple не покинет российский рынок. Вопрос стоит не в исчезновении техники, а в изменении ценовой политики. Уже сейчас эксперты фиксируют повышение стоимости на продукцию компании, что связано с увеличением цен на компоненты, в первую очередь — на оперативную память.

Влияние на цену техники Apple

Техноблогер отметил, что основная причина роста цен заключается в том, что Apple, несмотря на свою большую закупочную способность, будет вынуждена столкнуться с увеличением стоимости памяти. В связи с этим повысится стоимость всех устройств с памятью, включая телефоны и ноутбуки. К примеру, по данным специалистов, на рынке уже заметен рост цен на iPhone, MacBook, а также на телевизоры с умными функциями, которые также используют оперативную память.

Отметим, что раньше Apple не занималась повышением цен в течение года, но на фоне текущих проблем с поставками памятью, а также высокими закупочными объемами, компания вынуждена будет изменить свою политику. В результате, рост стоимости на технику может составить до 30% осенью этого года.

Поставщики памяти и их влияние

Основные поставщики оперативной памяти, несмотря на перебои с поставками, скорее всего, продолжат контракты с Apple из-за объёмов продаж. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению цен. Согласно словам Филатова, компания, обладая большим запасом средств, способна закупать огромные объемы памяти, что напрямую влияет на стоимость производимых устройств. Повышение цен на компоненты — это следствие мировых экономических процессов, и Apple будет вынуждена подстроиться под эти изменения.

Так или иначе, несмотря на трудности с поставками, компания не собирается оставлять российский рынок. Главное изменение для потребителей заключается в увеличении стоимости продукции. Уже к осени покупатели могут ожидать ценовые скачки на всю линейку устройств Apple, что будет результатом сложившихся экономических обстоятельств.

