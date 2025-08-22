Скидка, которой не ждали: почему KIA Ceed Tourer внезапно стал самым выгодным выбором

Представьте себе ситуацию: на фоне подорожавших кроссоверов европейские дилеры начали продавать KIA Ceed Tourer 2025 с такой скидкой, что универсал внезапно стал одним из самых выгодных предложений в сегменте.

Цена, которую сложно игнорировать

Базовая версия универсала в комплектации Style Edition оценена в 31 648 евро (около 2,9 млн рублей). Но благодаря действующей акции цена снизилась почти на 4700 евро — это примерно 440 тысяч рублей. В результате автомобиль можно приобрести всего за 27 000 евро (около 2,5 млн рублей). Для европейского рынка, где наценки на новые автомобили зачастую весьма ощутимы, такой дисконт выглядит действительно редким явлением.

Практичность и комфорт

Ceed Tourer выгодно отличается от кроссоверов не только ценой. Его вместительное багажное отделение и удобный салон делают автомобиль удачным выбором для семейных поездок. В стандартное оснащение входят:

светодиодные фары;

17-дюймовые легкосплавные диски;

двухзонный климат-контроль;

мультимедиа с сенсорным экраном и поддержкой подключения смартфонов без проводов.

Также в пакете предусмотрен набор электронных помощников, облегчающих управление и повышающих безопасность.

Техническая начинка

Под капотом установлен литровый трехцилиндровый турбомотор, работающий в паре с 48-вольтовым мягким гибридом. В сумме они выдают 100 л. с. и 200 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Такая связка позволяет разогнаться до 100 км/ч за 13,3 секунды, а максимальная скорость достигает 178 км/ч.

Да, динамика явно не для любителей драйва, но у Ceed Tourer есть другое весомое преимущество — экономичность. Средний расход топлива по циклу WLTP составляет всего 5,6 литра на 100 км. Для универсала такого размера это впечатляющий показатель.

Конкуренты и рыночное преимущество

На европейском рынке Ceed Tourer конкурирует с Peugeot 308 SW, Ford Focus Sportbreak и Skoda Octavia Combi. Но именно KIA сегодня выглядит наиболее выгодным вариантом. У "Октавии", к примеру, разница в цене с Ceed Tourer в аналогичной комплектации может достигать нескольких тысяч евро.