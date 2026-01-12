Прибрежная защитная полоса стала ловушкой: пруд Долиной рискует превратиться в обязательство на снос

Лариса Долина столкнулась с новым риском — ей может грозить штраф до 2 млн рублей из-за искусственного пруда на участке в Подмосковье, который, по версии заявителя, расположен в зоне с федеральным статусом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, уточняя, что водоём был построен около 15 лет назад и, как утверждается в публикации, обошёлся примерно в те же 2 млн рублей.

Жалоба в природоохранную прокуратуру

Как пишет Mash, обращение в природоохранную прокуратуру направил саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. В заявлении речь идёт об участках общей площадью 2215 кв. м, которые, по его словам, относятся к федеральной собственности и находятся на севере Подмосковья. Именно в границах этой территории, утверждает заявитель, и была проведена спорная стройка.

Согласно изложенной версии, пруд устроили в защитной полосе одного из ручьёв. Для этого, как отмечается, с применением тяжёлой техники вырыли котлован площадью 230 кв. м. Mash подчёркивает, что претензии связаны не с частным благоустройством как таковым, а с местом проведения работ и правовым режимом территории.

В чём видят ущерб и какие объекты упоминаются

По данным Mash, в жалобе говорится об экологическом ущербе и нарушении естественного рельефа местности. Отдельно упоминается изменение уровня воды в прибрежной зоне, что, как утверждается, противоречит требованиям российского законодательства для таких территорий. В публикации также отмечается ссылка на нормы, которые запрещают распашку в подобных защитных зонах.

Кроме водоёма, в материале перечисляются постройки, находящиеся на спорной территории. Речь идёт о гараже площадью 179,2 кв. м, а также о двух жилых домах площадью 656,2 кв. м и 363 кв. м. Все эти объекты, по версии заявителя, могут попасть в поле проверки из-за статуса земель и режима прибрежной полосы.

Чего требует заявитель и какие последствия возможны

Mash сообщает, что Долину требуют привлечь к административной ответственности, ликвидировать пруд и освободить зону от построек. Логика требований сводится к восстановлению исходного состояния территории и устранению последствий работ, которые заявитель считает незаконными. При этом подчёркивается, что окончательные выводы зависят от проверки.

Если по итогам проверки объекты признают незаконными, говорится в публикации, их могут изъять. Отдельно упоминается вероятность штрафа в 2 млн рублей, который связывают с экологическим ущербом. Таким образом, дальнейшее развитие ситуации будет определяться результатами надзорных действий и правовой оценкой работ на участке.