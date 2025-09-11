Три причины неверных показаний счётчиков: что не так с вашими квитанциями?

Неверные показания приборов учёта могут быть связаны с тремя причинами. В беседе с NewsInfo директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая раскрыла каждую из них.

Некорректные цифры в квитанции, по словам эксперта, могут быть по вине самого жильца — если неправильно сняты показания с прибора учёта.

"В этом случае можно обратиться в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию, в зависимости от договора, прямой или непрямой, и совместно откорректировать, проверить счетчик, откорректировать показания", — посоветовала Вепрецкая.

Неисправность самого счётчика — ещё одна причина завышенных цифр в квитанциях, говорит специалист.

"При выявлении неисправности необходимо об этом сообщить управляющей компании или ресурсникам при прямых договорах и совместно решить вопрос по его замене. Если это электричество, то замену производит ресурсоснабжающая компания. Если это водяной прибор учета или на отопление, то такие приборы меняет сам собственник. В этом случае последние показания снимаются, которые там были, и при введении новых показаний активируются указанные показания на новом приборе учета", — рассказала алгоритм действий собеседница NewsInfo.

Бывает, что данные с приборов учёта "теряются" в системе. Даже в этом случае, по мнению эксперта, всё решаемо.