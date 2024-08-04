За счёт слабой иены Toyota получила рекордную прибыль

8,9 миллиарда долларов. Именно столько прибыли японская компания Toyota получила в первом квартале 2024 финансового года, сообщает motor1.com.
Продажи увеличились за счет рынка Северной Америки и слабой иены.
Новый Crown хорошо стартовал с 14 032 продажами по июнь, а Camry продолжает оставаться суперзвездой среди седанов с 155 242 проданными единицами. Тем не менее, внедорожники по-прежнему остаются кормильцами (исключение составляет Highlander). RAV4, самого продаваемого автомобиля Toyota, уже продано 248 295 единиц, а до конца года еще полгода.
Ранее компания запустила отзыв 102 092 автомобилей, 98 568 Tundra и 3524 LX600, с целью замены двигателей. Как выяснилось, двигатели не были очищены полностью в ходе производственного процесса.
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