За счёт слабой иены Toyota получила рекордную прибыль

8,9 миллиарда долларов. Именно столько прибыли японская компания Toyota получила в первом квартале 2024 финансового года, сообщает motor1.com.

Продажи увеличились за счет рынка Северной Америки и слабой иены.

Новый Crown хорошо стартовал с 14 032 продажами по июнь, а Camry продолжает оставаться суперзвездой среди седанов с 155 242 проданными единицами. Тем не менее, внедорожники по-прежнему остаются кормильцами (исключение составляет Highlander). RAV4, самого продаваемого автомобиля Toyota, уже продано 248 295 единиц, а до конца года еще полгода.

Ранее компания запустила отзыв 102 092 автомобилей, 98 568 Tundra и 3524 LX600, с целью замены двигателей. Как выяснилось, двигатели не были очищены полностью в ходе производственного процесса.

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