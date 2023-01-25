Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Прибалтики утратили суверенитет, поэтому Россия не может наладить с ними конструктивное взаимодействие.

"Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства, а на деле все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе", — написал Володин в своем Telegram.

По его словам, решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией уже давно созрели, потому что "мертвое не может умереть дважды".