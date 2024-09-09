В понедельник в результате вооруженных атак украинских сил на территории Донецкой Народной Республики пострадали два гражданских лица, среди которых был подросток. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько информировал о том, что подросток получил ранения в результате сброса взрывоопасного устройства с беспилотника украинских вооруженных сил. Пушилин отметил в своем Telegram-канале, что в результате агрессии со стороны Киева пострадали два мирных жителя, включая молодого человека.
По информации Пушилина, из Новогродовки Красноармейского района был эвакуирован раненый мужчина 1971 года рождения. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены восемь жилых домов и линия электропередачи, а также уничтожен легковой автомобиль в результате атаки дрона-камикадзе.
Пушилин также сообщил, что украинские вооруженные формирования совершили 16 атак, выпустив около 40 боеприпасов. В ходе этих атак использовались 155-миллиметровая ствольная артиллерия и ударные беспилотники.
Артиллерия калибра 155 миллиметров является стандартом для стран НАТО. Соединенные Штаты предоставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые активно применяются для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинские вооруженные силы получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды данного калибра.
Фото: commons.wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website( Creative Commons Attribution 4.0 International)
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