Президент Молдавии Майя Санду может проиграть выборы в ноябре 2024 года лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов по заказу молдавской медиакомпании Public Media. Опрос проходил с 29 ноября по 16 декабря с участием 954 человек и погрешностью 3,2 п. п. По данным опроса, за Санду готовы голосовать до 30% избирателей (27,8% в сентябре), Додона поддерживают 24% (16% в сентябре), на третьем месте мэр Кишинева Иван Чебан с 8% (6% в сентябре). Если в втором туре встретятся Санду и Додон, то голоса распределятся 46% за Додона и 35% за Санду. С 2022 года в Молдавии проходят акции протеста против президента и правительства, за которые протестующие обвиняют власти в росте цен и бедности. Власти, в свою очередь, обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота и принимают меры против лидеров протестов и СМИ, поддерживающих оппозицию.

Алексей Мартынов, политолог, директор Международного Института Новейших Государств, доцент Финансового университета при Правительстве России, прокомментировал для NewsInfo. ru возможность оппозиции выиграть на предстоящих выборах.

"В данный момент в политическом поле Молдовы работают протеже экс-посла Соединенных Штатов Дерека Хогана, который пошел на повышение в Госдепе США именно за свои успехи в этой маленькой постсоветской стране. По сути, Хоган политически "расчистил" Молдову, и от мнения или настроения граждан этой страны ничего не зависит. Они могут быть недовольны, но это не влияет на электоральный процесс. Второе важное обстоятельство — то, что в сегодняшних молдавских реалиях стараниями Санду и ее команды из электората фактически исключены молдавские эмигранты. Для этого было введено голосование по почте и ограничена география этого голосования. Те, которые находятся в Канаде или США, могут голосовать, а те, кто в России — нет. То есть власть может делать что угодно с электоральным процессом, и он будет всеми признан. У системной оппозиции нет никаких шансов"

Алексей Мартынов пояснил, что в нестабильной, а тем более в оппозиционной среде, находящейся за пределами системы, ситуация представляется сложной и запутанной. Некоторые партии были объявлены нелегальными, в том числе партия "Шор", переименованная и исключенная из активной политической жизни. По мнению эксперта, единственным возможным выходом могут стать открытый бунт или массовые волнения на улицах, однако и для этого не хватает исполнителей, поскольку финансирование альтернативных действий строго заблокировано, включая поддержку американских кураторов. Исходя из этого, в текущей ситуации у оппозиции нет шансов.

В начале сентября ожидается публикация социологических данных Института Гэллапа, которая может подтвердить, что Санду не удастся одержать победу в первом туре выборов. Если возникнет возможность прохождения второго тура, выборы могут быть отменены. Согласно молдавской конституции, правила позволяют вернуть выборы обратно в парламент — под контролем Санду и Конституционного суда. В это время возмущаться этим процессом будет некому, так как оппозиция не располагает достаточными ресурсами для создания масштабных народных волнений.

Фото: www.flickr.com/Vlada Republike Slovenije