Gamescom 2024: Xbox анонсирует более 50 игр, включая Age of Mythology Retold и Starfield: Shattered Space

На выставке Gamescom 2024 года Xbox представит более 50 игр от различных студий, включая Bethesda, Blizzard и множество сторонних разработчиков. В своём блоге они сообщили что среди анонсированных проектов будут такие, как Age of Mythology: Age of Mythology: Retold, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Fallout 76: Milepost Zero, The Elder Scrolls Online: Gold Road, и Towerborne.

Люди, посетившие стенд Xbox на Gamescom, смогут не только поучаствовать в игровых демо, но и стать свидетелями презентаций таких проектов, как Avowed, Indiana Jones and the Dial of Destiny, и Starfield: Shattered Space. В зоне Blizzard Entertainment фанаты смогут попробовать новый класс Spiritborn в дополнении Diablo IV: Vessel of Hatred.

Также будут представлены сторонние проекты, такие как Star Wars Outlaws, Space Marines 2, и S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Среди инди-игр участники смогут познакомиться с такими проектами, как Squirrel With a Gun и Creatures of Ava.

Gamescom - это ежегодное событие, проводимое в Кельне, Германия, где ведущие разработчики демонстрируют свои новые проекты. В этом году выставка пройдет с 21 по 25 августа.

Хотя Xbox готовится представить обширную линейку игр на Gamescom, недавно стало известно о закрытии магазина Xbox 360, что ознаменовало завершение 18-летней истории этой платформы.

