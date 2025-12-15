Проверили почти весь край: Кубань показала рекордный размах медицинских осмотров

Почти четыре миллиона жителей Краснодарского края с начала года уже прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, что стало одним из самых масштабных показателей в стране. Такой охват позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и снижать риски тяжелых осложнений, особенно при хронических патологиях. Об этом сообщает администрация Краснодарского края со ссылкой на региональный минздрав.

Масштабы диспансеризации в 2025 году

С начала 2025 года профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 3,9 млн человек. Из них 2,8 млн — взрослое население и более 1,1 млн — дети. Такие обследования охватывают широкий спектр направлений и позволяют диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения зрения и слуха, а также выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подчеркнул, что ключевая задача диспансеризации заключается не только в выявлении болезней, но и в своевременном начале лечения.

"Такие обследования позволяют выявить широкий спектр заболеваний, но главное — своевременно начать лечение и предотвратить осложнения", — отметил он.

Кроме того, диспансеризация помогает контролировать течение уже выявленных хронических заболеваний и корректировать терапию.

Выездные форматы и охват трудовых коллективов

Для удобства жителей и повышения доступности медицинских услуг в регионе активно применяется выездной формат работы. Врачи проводят профилактические осмотры и диспансеризацию непосредственно на предприятиях и в учреждениях края. Такой подход особенно востребован среди трудовых коллективов, которым сложно выделить время для посещения поликлиник.

С начала года благодаря выездным формам обследования прошли порядка 67 тыс. человек. Это позволило существенно увеличить охват работающего населения и снизить нагрузку на амбулаторное звено системы здравоохранения.

Бесплатные обследования и помощь отдаленным территориям

Пройти комплекс медицинских исследований жители края могут бесплатно, обратившись в регистратуру своей поликлиники. Диспансеризация доступна и для населения отдаленных и сельских территорий. В рамках акции "Диспансеризация" специалисты краевой клинической больницы № 1 еженедельно выезжают в районы региона.

В 2025 году медицинские бригады посетили 54 населенных пункта и приняли более 2,5 тыс. человек. Такой формат позволяет обеспечить равный доступ к профилактической медицине вне зависимости от места проживания и своевременно выявлять риски для здоровья у жителей сельской местности.

Профилактика как основа системы здравоохранения

В региональном минздраве подчеркивают, что профилактические осмотры остаются одним из ключевых инструментов сохранения здоровья населения. Регулярная диспансеризация снижает вероятность развития тяжелых форм заболеваний и способствует увеличению продолжительности активной жизни.

Масштабная работа по охвату населения профилактическими обследованиями рассматривается как важная часть долгосрочной стратегии развития здравоохранения Краснодарского края.