Бесплатно, но жизненно важно: как не пропустить скрытую болезнь — метод, о котором молчат

Многие россияне до сих пор воспринимают диспансеризацию как формальность. Кто-то уверен, что чувствует себя отлично и тратить время на обследования не стоит. Но именно такое отношение часто приводит к тому, что болезни выявляются уже тогда, когда симптомы становятся очевидными и лечение требует куда больше усилий. Врачи напоминают: регулярные проверки позволяют обнаружить заболевания на раннем этапе и сохранить здоровье на долгие годы.

Почему диспансеризация необходима

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев подчёркивает: профилактическое обследование нужно проходить всем, независимо от возраста и самочувствия. Сегодня это можно сделать бесплатно — по полису ОМС.

"Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому очень важно вовремя выявить риски, установить исходные показатели здоровья", — подчеркнул врач Дмитрий Еделев.

Ещё одно преимущество диспансеризации — возможность сформировать личный "паспорт здоровья". Это помогает отслеживать изменения в организме: у молодых людей фиксировать норму, у тех, кому за 35, выявлять обратимые болезни, а после 45 — держать под контролем возрастные изменения.

Какие обследования важны в разном возрасте

До 30 лет достаточно базовых анализов крови и мочи, биохимии, флюорографии, визита к терапевту, стоматологу и гинекологу. После 30 добавляются ЭКГ, маммография, УЗИ щитовидной железы, а мужчинам — консультация уролога. С 45 лет акцент смещается на онкоскрининг и сердечно-сосудистые заболевания: назначаются колоноскопия или анализ кала на скрытую кровь, исследование уровня ПСА у мужчин, денситометрия у женщин в постменопаузе, а также консультации офтальмолога и невролога.

Разумеется, этот список индивидуален: он зависит от наследственности, хронических болезней и образа жизни.

Почему именно осень

Осень считается оптимальным временем для диспансеризации. После отпусков и активного солнца полезно проверить организм и подготовиться к зиме.

"Идеальное время для диспансеризации — это осень. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями", — пояснил врач Дмитрий Еделев.

Такая проверка помогает заранее выявить слабые места и снизить риск осложнений в сезон простуд. Если осенью пройти обследование не удалось, важно выбрать любое другое время года, но не откладывать его вовсе.

Где проходить обследование

Сегодня россияне могут выбрать между государственной и частной медициной.

В поликлинике диспансеризация проводится по утверждённой программе и бесплатно, но связана с очередями и ограниченным набором процедур.

В частных клиниках обследования комфортнее, применяются современные технологии и предлагается индивидуальный подход, но стоимость значительно выше, а иногда навязываются лишние услуги.

Часто пациенты выбирают компромиссный вариант: проходят базовый минимум по ОМС, а при необходимости дополняют его платными обследованиями.

Как начать диспансеризацию

Первый шаг прост — нужно связаться со своей поликлиникой, уточнить график диспансеризации и записаться на приём к терапевту. Врач составит индивидуальный план анализов и обследований, исходя из состояния здоровья и возраста.

Три интересных факта