Бесплатно, но жизненно важно: как не пропустить скрытую болезнь — метод, о котором молчат
Многие россияне до сих пор воспринимают диспансеризацию как формальность. Кто-то уверен, что чувствует себя отлично и тратить время на обследования не стоит. Но именно такое отношение часто приводит к тому, что болезни выявляются уже тогда, когда симптомы становятся очевидными и лечение требует куда больше усилий. Врачи напоминают: регулярные проверки позволяют обнаружить заболевания на раннем этапе и сохранить здоровье на долгие годы.
Почему диспансеризация необходима
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев подчёркивает: профилактическое обследование нужно проходить всем, независимо от возраста и самочувствия. Сегодня это можно сделать бесплатно — по полису ОМС.
"Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому очень важно вовремя выявить риски, установить исходные показатели здоровья", — подчеркнул врач Дмитрий Еделев.
Ещё одно преимущество диспансеризации — возможность сформировать личный "паспорт здоровья". Это помогает отслеживать изменения в организме: у молодых людей фиксировать норму, у тех, кому за 35, выявлять обратимые болезни, а после 45 — держать под контролем возрастные изменения.
Какие обследования важны в разном возрасте
- До 30 лет достаточно базовых анализов крови и мочи, биохимии, флюорографии, визита к терапевту, стоматологу и гинекологу.
- После 30 добавляются ЭКГ, маммография, УЗИ щитовидной железы, а мужчинам — консультация уролога.
- С 45 лет акцент смещается на онкоскрининг и сердечно-сосудистые заболевания: назначаются колоноскопия или анализ кала на скрытую кровь, исследование уровня ПСА у мужчин, денситометрия у женщин в постменопаузе, а также консультации офтальмолога и невролога.
Разумеется, этот список индивидуален: он зависит от наследственности, хронических болезней и образа жизни.
Почему именно осень
Осень считается оптимальным временем для диспансеризации. После отпусков и активного солнца полезно проверить организм и подготовиться к зиме.
"Идеальное время для диспансеризации — это осень. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями", — пояснил врач Дмитрий Еделев.
Такая проверка помогает заранее выявить слабые места и снизить риск осложнений в сезон простуд. Если осенью пройти обследование не удалось, важно выбрать любое другое время года, но не откладывать его вовсе.
Где проходить обследование
Сегодня россияне могут выбрать между государственной и частной медициной.
- В поликлинике диспансеризация проводится по утверждённой программе и бесплатно, но связана с очередями и ограниченным набором процедур.
- В частных клиниках обследования комфортнее, применяются современные технологии и предлагается индивидуальный подход, но стоимость значительно выше, а иногда навязываются лишние услуги.
Часто пациенты выбирают компромиссный вариант: проходят базовый минимум по ОМС, а при необходимости дополняют его платными обследованиями.
Как начать диспансеризацию
Первый шаг прост — нужно связаться со своей поликлиникой, уточнить график диспансеризации и записаться на приём к терапевту. Врач составит индивидуальный план анализов и обследований, исходя из состояния здоровья и возраста.
Три интересных факта
- В России диспансеризация проводится регулярно с 2013 года и охватывает все возрастные группы от 18 лет.
- Всемирная организация здравоохранения отмечает: 70% заболеваний можно предупредить или замедлить их развитие при ранней диагностике.
- В Японии профилактические медосмотры обязательны для работников большинства компаний, что позволяет стране поддерживать высокий уровень продолжительности жизни.
