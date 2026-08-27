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ребенок делает дз
ребенок делает дз
© NewsInfo by Ирина Сереброва
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:33

Осанка портится незаметно: одна детская привычка каждый день перегружает позвоночник

Ограничение экранного времени и активное укрепление мышечного корсета являются главными способами предотвращения деформаций позвоночника у школьников, рассказал в беседе с NewsInfo травматолог-ортопед Тимур Гришин. Эксперт подчеркнул, что современные дети сталкиваются с серьезными угрозами для осанки из-за гаджетов и наследственных особенностей тканей.

Ранее сообщалось, что рабочее место школьника должно быть адаптировано под его рост. В положении сидя стопы должны полностью опираться на пол или специальную подставку, а колени — находиться под прямым углом.

При этом влияние гаджетов на глаза может вынуждать ребенка наклоняться ниже, что требует проверки зрения, а не только контроля позы.

По словам Гришина, основной причиной сутулости у подрастающего поколения стала повсеместная зависимость от смартфонов, заставляющая детей часами находиться в статичном согнутом положении. Решение проблемы врач видит в физической активности. Необходимо уделять внимание плаванию, гимнастике и упражнениям на перекладине для развития мышц-разгибателей спины.

"Наш позвоночник держит наши мышцы. Мышцы слабые у детей, а еще вторая серьезная ситуация, сейчас очень большая проблема с так называемой дисплазией соединительной ткани у детей. Это тогда коллагена, который передается по наследству, из которого формируется весь связочный аппарат у ребенка, недостаточно", — пояснил Гришин.

Ослабление связочного аппарата ведет к тому, что суставы становятся гипермобильными, а риск развития сколиоза и вальгусной деформации стоп возрастает, говорит доктор. Врачи подчеркивают, что укрепление опорно-двигательного аппарата возможно только через регулярные нагрузки, так как медикаментозных способов борьбы с дефицитом коллагена на данный момент не существует. Если игнорировать проблему, вред кривой спины затронет работу внутренних органов и зрение.

Для организации домашнего обучения ортопед рекомендует использовать регулируемую мебель и специальные коленные стулья, которые конструктивно не позволяют сидеть неправильно. Важно также дозировать письменную работу. После полутора часов сидения за столом ребенку необходима активная пауза, например, упражнения на фитболе.

"Коленный стул — это там, где нет спинки и есть сиденье, ноги опираются не на пол, а на коленки. То есть такая специальная подставочка, ребенок сидит, опирается коленками на опору. Эта поза не позволяет ребенку нарушить осанку", — отметил эксперт.

Специалист обратил внимание на то, что родители часто пропускают плановые визиты к врачу, из-за чего скрытые патологии, такие как асимметрия роста конечностей, выявляются уже на стадии серьезной деформации.

Регулярная физическая активность для здоровья помогает компенсировать неравномерные нагрузки на скелет. Однако при длительном пребывании в одной позе, например, когда сидячий образ жизни становится нормой, риск прогрессирования искривлений позвоночника увеличивается многократно.

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Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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