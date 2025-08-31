Устранение сырости и щелей: спасёт ли это от уховерток, или нужно что-то большее

Многие стараются сделать жильё максимально уютным, но вместе с людьми в нём нередко поселяются и непрошеные гости — насекомые. Уховертки чаще всего ищут укрытия в ванных комнатах, подвалах и на кухнях, где много влаги и есть еда. Хотя серьёзного вреда дому они почти не наносят, их появление неприятно, и специалисты по борьбе с вредителями советуют заранее позаботиться о профилактике.

Как распознать уховертку

Эти насекомые легко отличимы по клешням на конце тела — у других домашних жуков такой особенности нет. По словам сертифицированного энтомолога Рэя Хесса, длина взрослой уховертки составляет от 1,2 до 1,9 см, окраска тёмно-коричневая, лапки более светлые. Молодые особи выглядят как уменьшенные копии взрослых.

Клешни уховертки используют для охоты и защиты. Энтомолог Джим Макхейл отмечает, что при угрозе насекомое может ущипнуть кожу, иногда оставляя болезненные следы и даже кровь. Некоторые виды, по его словам, дополнительно выделяют резкий запах, выпуская жидкость из брюшка.

Какой вред они наносят

Эксперт Николь Карпентер подчёркивает, что чаще всего уховертки появляются в домах из-за сырости и щелей в фундаменте, но почти не взаимодействуют с вещами внутри. Иногда они повреждают комнатные растения или бумагу — на листах остаются небольшие отверстия и неровные края, а на растениях заметны мелкие прокусы.

В саду уховертки тоже питаются листьями, оставляя дыры, которые можно перепутать с повреждениями от улиток или слизней. Однако, как напоминает Хесс, слизни оставляют после себя следы слизи, а уховертки — нет.

Как предотвратить появление насекомых

Эти жуки любят влажные места, поэтому вокруг дома не стоит оставлять мусор, кучи листьев или древесину. На участке естественными врагами уховерток являются птицы, жабы, лягушки и ящерицы.

Чтобы не допустить проникновения насекомых, Карпентер советует устранить сырость у фундамента и заделать щели. Она отмечает, что если убрать условия, которые их привлекают, то можно справиться с проблемой даже без химии.

К практическим мерам относятся:

замена старых деревянных полов на бетонные, чтобы убрать щели и укрытия;

устройство нормального дренажа для снижения влажности;

герметизация трещин и отверстий вокруг дверей, труб и кабелей;

устранение протечек, установка осушителей воздуха в подвалах, уборка мульчи и гниющих листьев рядом с домом.

Как избавиться от уховерток

Если насекомые уже проникли внутрь, Карпентер советует собрать их пылесосом или смыть в мыльную воду. Яиц в доме искать не придётся — их уховертки откладывают только на улице во влажной почве и под мусором.

Для борьбы можно использовать:

Диатомовую землю - ею обсыпают почву вокруг растений. Хесс напоминает, что во влажных местах средство не работает, так как слипается.

- ею обсыпают почву вокруг растений. Хесс напоминает, что во влажных местах средство не работает, так как слипается. Масляные ловушки : смешать в контейнере соевый соус и растительное масло, сделать отверстия в крышке и закопать до уровня отверстий. Соус привлекает уховерток, а масло не позволяет им выбраться.

: смешать в контейнере соевый соус и растительное масло, сделать отверстия в крышке и закопать до уровня отверстий. Соус привлекает уховерток, а масло не позволяет им выбраться. Садовые укрытия: разложить на грядках отрезки бамбука или шланга длиной около 30 см. По утрам насекомых стряхивают в ведро с мыльной водой.

Химические средства

Безопасные методы работают медленнее, но при массовом появлении насекомых используют инсектициды. Карпентер отмечает, что обработку начинают снаружи, так как именно оттуда уховертки проникают в дом.

Рекомендуется нанести препараты с бифентрином или лямбда-цигалотрином полосой шириной 90-150 см вокруг фундамента, особенно в тени и сырости. Внутри дома применяют дельтаметрин или перметрин вдоль плинтусов и за техникой, а в труднодоступных местах используют борную кислоту в виде порошка.

Хесс напоминает, что в продаже есть и химические препараты, и составы на основе эфирных масел, но пользоваться ими нужно строго по инструкции, чтобы избежать опасности для людей и животных.