Боль в зубе
Боль в зубе
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:36

Кариес атакует даже без сладкого: зубы разрушают продукты, о которых вы не догадывались

Стоматолог Дарья Моргачёва: полный отказ от сладкого не защищает от кариеса

Кариес по праву называют самым распространённым заболеванием на планете — с ним сталкивается почти каждый человек. Болезнь не только доставляет боль и дискомфорт, но и способна привести к потере зубов, а лечение обходится недёшево: в московских клиниках пломба на один зуб стоит в среднем от 5 000 до 7 000 рублей.

Как развивается кариес

По словам врача-стоматолога Дарьи Моргачёвой, разрушение зубов начинается из-за бактерий Streptococcus mutans. Они обитают в налёте на поверхности эмали и питаются простыми сахарами. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы выделяют кислоты, которые "вымывают" кальций и фосфор из тканей зуба. Если болезнь не лечить, она может добраться до пульпы, вызвать воспаление и в тяжёлых случаях закончиться периодонтитом и потерей зуба.

Можно ли заболеть кариесом без сладкого

Эксперт отмечает, что сахар остаётся одним из главных факторов риска: чем чаще человек ест сладости — конфеты, выпечку, мёд или газированные напитки, — тем активнее бактерии выделяют кислоты. Особенно опасны липкие продукты вроде сухофруктов: они прилипают к зубам и обеспечивают бактериям постоянный доступ к питательной среде.

Однако Моргачёва подчёркивает: сладкое — не единственный источник углеводов. Крахмалистые продукты вроде хлеба, макарон или риса также расщепляются слюной до соединений, которыми питаются микробы. Более того, существуют и другие факторы риска развития кариеса:

  • недостаток фтора в питьевой воде и зубной пасте;
  • плохая гигиена и скопление налёта;
  • сухость во рту, при которой слюна хуже смывает остатки пищи;
  • детский и пожилой возраст, когда зубы наиболее уязвимы;
  • отсутствие регулярных визитов к стоматологу и профессиональной чистки.

Таким образом, даже полный отказ от сладостей не гарантирует полной защиты: риск кариеса лишь снижается.

Как защитить зубы

Моргачёва советует соблюдать простые правила:

  • чистить зубы дважды в день не менее двух минут и использовать зубную нить или ирригатор;
  • выбирать пасты с содержанием фтора 1000-1500 ppm, который укрепляет эмаль;
  • ограничить сладкое и напитки с сахаром, оставив на них не более 5-10% дневного рациона;
  • поддерживать водный баланс, чтобы избежать сухости во рту;
  • регулярно посещать стоматолога, который при необходимости может провести фторирование эмали (процедура стоит в среднем около 1 600 рублей).

Кариес вызывают бактерии, питающиеся сахарами и выделяющие кислоты, разрушающие зубы. Полный отказ от сладкого снижает вероятность болезни, но не исключает её. Для надёжной защиты необходим комплексный подход: правильная гигиена, разумное питание, использование фторсодержащих паст и регулярные визиты к стоматологу.

