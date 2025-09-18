Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пятна на одежде
Пятна на одежде
© freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:36

Как правильно стирать чёрные вещи, чтобы они не выцветали

Специальные гели для тёмных тканей признаны эффективными против потери цвета

Черные вещи всегда смотрятся стильно и элегантно, но именно они быстрее других теряют глубину цвета. Уже через несколько стирок ткань приобретает сероватый налёт, теряя тот самый эффект "воронова крыла". Чтобы замедлить этот процесс и продлить жизнь любимым нарядам, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Температура воды имеет значение

Главный враг насыщенного черного цвета — горячая вода. При температуре выше 60 °C пигменты начинают активно вымываться из волокон. Оптимальный диапазон для стирки — 30-40 °C. Такой режим достаточно бережный для ткани, но при этом позволяет справиться с загрязнениями.

Сортировка белья

Никогда не стирайте черные вещи вместе со светлыми или яркими. Даже незначительная линька способна придать ткани грязноватый оттенок. Лучше всего формировать отдельную стирку только для тёмных предметов.

Соль для закрепления цвета

Чтобы укрепить черный пигмент, можно использовать обычную поваренную соль. Добавьте в барабан 4-5 столовых ложек прямо перед стиркой — это поможет сохранить интенсивность цвета и замедлит его вымывание.

Уксус вместо кондиционера

Обычный столовый уксус прекрасно заменяет магазинные кондиционеры. Полстакана, добавленные в отсек стиральной машины, закрепят цвет, смягчат ткань и удалят остатки порошка. Если опасаетесь запаха, просто включите дополнительное полоскание.

Специальные средства

В магазинах представлены гели и порошки, созданные специально для тёмных тканей. Они содержат компоненты, которые предотвращают выцветание и сохраняют блеск материала. Для них оптимальна стирка при 30 °C.

Дополнительные советы

  • Стирайте вещи вывернутыми наизнанку.

  • Избегайте сушки на солнце — ультрафиолет разрушает пигменты.

  • Храните одежду в шкафу вдали от прямого света.

Итог

Черная одежда дольше сохранит насыщенный оттенок, если стирать её при низких температурах, отдельно от светлых вещей и с добавлением соли или уксуса. Использование специальных средств также помогает продлить жизнь ткани.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аспирин признан безопасной альтернативой хлорным отбеливателям для одежды сегодня в 2:30

Аспирин против жёлтых пятен: бюджетный способ спасти одежду

Аспирин помогает вернуть белизну вещам без вреда для ткани. Простые таблетки из аптечки справляются с серым налётом и желтизной от пота.

Читать полностью » Лимон и сода помогают освежить ковёр и убрать запахи без химчистки сегодня в 1:26

Лёд спасает ворс: как убрать вмятины от мебели

Как почистить ковер после лета без химчистки? Сода, уксус, лимон и пар помогут удалить пятна, запахи и вмятины от мебели, вернув покрытию свежий вид.

Читать полностью » В Москве и Петербурге назвали нормы площади для получения жилья от государства сегодня в 0:22

Какие документы нужны для получения квартиры от государства

Социальное жильё в России предоставляют только нуждающимся: без квартиры, с маленькой жилплощадью или официально признанным малоимущими. Кто имеет право и как встать в очередь.

Читать полностью » Натуральное средство для мытья посуды: сода, уксус и лимон заменяют покупной гель вчера в 23:15

Средство для мытья посуды без химии: решение, которое прячется на вашей кухне

Простое средство из трёх привычных ингредиентов легко заменит покупной гель для посуды. Экономично, экологично и безопасно для кожи.

Читать полностью » Борьба с муравьями в квартире: помогут уксус, сода, приманки и гели против насекомых вчера в 22:02

Бюджетные хитрости против муравьёв: работает дешевле, чем магазинные приманки

Муравьи на кухне появляются неожиданно и ведут себя нагло. Но есть практичные шаги и хитрости, которые помогут избавиться от них надолго.

Читать полностью » Уксус и микрофибра помогают убрать разводы с плитки и ламината вчера в 21:48

Полы без блеска даже после уборки — простая ошибка, которую совершают все

Узнайте, как простыми и доступными методами вернуть полу сияющий вид и навсегда избавиться от некрасивых разводов, не прибегая к агрессивной химии.

Читать полностью » Уксус продлевает срок службы стиральной машины и заменяет кондиционер для белья вчера в 20:42

Один продукт вместо трёх: он легко заменит кондиционер, химию от накипи и освежитель

Белый уксус способен заменить бытовую химию: он очищает стиральную машину от накипи, смягчает бельё и защищает вещи от выцветания.

Читать полностью » Простая паста из соды и пудры уничтожает колонии муравьёв без химии вчера в 19:34

Муравьи на кухне сдаются без боя: сладкая приманка превращается в смертельную ловушку

Простой домашний рецепт помогает справиться с нашествием муравьёв без химии. Работает быстро, безопасно и экономично — проверено на практике.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперты объяснили, что происходит с изъятыми на контроле предметами в аэропортах
Садоводство

Правила установки ульев возле забора и соседних участков — рекомендации Никиты Чаплина
Еда

Смузи из клубники и банана готовится с использованием ягод и молока для сбалансированного вкуса
Спорт и фитнес

Тренеры о наборе мышечной массы: питание, сон и режим тренировок
Еда

Куриное филе с картофелем в духовке: правила маринада и температура запекания
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли возглавила рейтинг знаменитостей с самыми красивыми бровями
Авто и мото

Средняя зарплата автоэлектриков достигла 181 тысячи рублей — данные за август
Наука

NASA Perseverance зафиксировал зелёные полярные сияния на Марсе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet