Как правильно стирать чёрные вещи, чтобы они не выцветали

Черные вещи всегда смотрятся стильно и элегантно, но именно они быстрее других теряют глубину цвета. Уже через несколько стирок ткань приобретает сероватый налёт, теряя тот самый эффект "воронова крыла". Чтобы замедлить этот процесс и продлить жизнь любимым нарядам, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Температура воды имеет значение

Главный враг насыщенного черного цвета — горячая вода. При температуре выше 60 °C пигменты начинают активно вымываться из волокон. Оптимальный диапазон для стирки — 30-40 °C. Такой режим достаточно бережный для ткани, но при этом позволяет справиться с загрязнениями.

Сортировка белья

Никогда не стирайте черные вещи вместе со светлыми или яркими. Даже незначительная линька способна придать ткани грязноватый оттенок. Лучше всего формировать отдельную стирку только для тёмных предметов.

Соль для закрепления цвета

Чтобы укрепить черный пигмент, можно использовать обычную поваренную соль. Добавьте в барабан 4-5 столовых ложек прямо перед стиркой — это поможет сохранить интенсивность цвета и замедлит его вымывание.

Уксус вместо кондиционера

Обычный столовый уксус прекрасно заменяет магазинные кондиционеры. Полстакана, добавленные в отсек стиральной машины, закрепят цвет, смягчат ткань и удалят остатки порошка. Если опасаетесь запаха, просто включите дополнительное полоскание.

Специальные средства

В магазинах представлены гели и порошки, созданные специально для тёмных тканей. Они содержат компоненты, которые предотвращают выцветание и сохраняют блеск материала. Для них оптимальна стирка при 30 °C.

Дополнительные советы

Стирайте вещи вывернутыми наизнанку.

Избегайте сушки на солнце — ультрафиолет разрушает пигменты.

Храните одежду в шкафу вдали от прямого света.

Итог

Черная одежда дольше сохранит насыщенный оттенок, если стирать её при низких температурах, отдельно от светлых вещей и с добавлением соли или уксуса. Использование специальных средств также помогает продлить жизнь ткани.