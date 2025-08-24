Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женский живот
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 15:34

Фиолетовые линии на коже — как остановить их превращение в вечный след

Шесть действенных способов предотвратить появление растяжек

Растяжки появляются, когда кожа подвергается резкому растяжению. Чаще всего это связано с быстрым набором или снижением веса, беременностью или гормональными перестройками организма. Эти тонкие линии — сначала фиолетовые, затем белесые — абсолютно естественное явление, однако для многих они становятся поводом для комплексов.

Эксперт в области косметических составов Марин Ле Пети поделилась шестью рекомендациями, которые помогают коже дольше сохранять упругость и снижать риск появления растяжек.

1. Увлажнение — ключ к защите кожи
По словам специалиста, сухая кожа более подвержена растяжкам, поэтому регулярное увлажнение играет решающую роль. Кремы и питательные масла укрепляют естественный защитный барьер кожи, делая её более устойчивой к нагрузкам.

2. Сбалансированное питание
Эксперт подчеркнула, что правильный рацион поддерживает здоровье и эластичность кожи. Особенно полезны продукты, содержащие витамины A, C, D и Е, а также омега-3 жирные кислоты. Эти вещества можно получить из жирной рыбы, орехов и семян.

3. Контроль колебаний веса
Марин Ле Пети отметила, что наиболее частой причиной растяжек становится стремительный набор массы. Чтобы снизить риск их появления, важно следить за изменениями веса. При похудении также рекомендуется действовать постепенно, чтобы кожа успевала адаптироваться.

4. Регулярные физические нагрузки
Спорт, по словам эксперта, не только укрепляет тело и улучшает настроение, но и положительно влияет на кожу. Упражнения усиливают кровообращение и насыщают ткани кислородом, что способствует поддержанию эластичности. Особенно полезны тренировки, направленные на укрепление мышц.

5. Снижение уровня стресса
Ле Пети подчеркнула, что нервное напряжение отражается на состоянии кожи и может провоцировать появление растяжек. Техники релаксации, йога, медитация или дыхательные практики помогают поддерживать баланс и предотвращать негативные изменения.

6. Свободная одежда вместо тесной
Эксперт обратила внимание и на ещё один фактор: слишком облегающая одежда может натирать кожу и препятствовать нормальному кровообращению, что также создаёт условия для образования растяжек. Поэтому предпочтительнее носить комфортные вещи, особенно во время тренировок.

