Боль в голени рушит планы бегунов: что скрывается за словом шинсплинты

Боли в голени часто становятся неприятным сюрпризом для начинающих бегунов. После пары недель тренировок радость от новых привычек может смениться чувством, что каждый шаг даётся с трудом. Эта проблема имеет название — "шинсплинты". Несмотря на пугающее звучание, предотвратить их не так сложно, если знать причины и уделять внимание профилактике.

Что такое шинсплинты

Медицинское название — медиальный тибиальный стресс-синдром. Это воспаление надкостницы большеберцовой кости, ткани, которая снабжает её кровью.

"Шинсплинты — это перегрузочная травма, возникающая из-за повторяющихся микроскопических нагрузок, а не из-за одного конкретного удара", — пояснил профессор Университета Монтаны Рич Уилли.

Боль обычно проявляется на внутренней стороне голени во время или после пробежки. Иногда ощущения исчезают по мере продолжения тренировки, но могут и нарастать. Игнорировать симптом нельзя: при отсутствии мер нагрузка способна перерасти в стрессовый перелом.

Кто в группе риска

Шинсплинты чаще встречаются у бегунов, но не только. Им подвержены танцоры, футболисты и туристы.

Причины могут быть разными:

Чрезмерные нагрузки. Резкое увеличение километража или интенсивности.

Возврат после перерыва. Например, у женщин после родов.

Анатомические особенности. Плоскостопие, слабые или нестабильные бёдра.

Обувь. Изношенные кроссовки или резкая смена модели (например, с высоким дропом на низкий).

Стиль бега. Слишком медленный темп (низкая частота шагов) и сильные колебания стопы.

Сравнение причин

Фактор Риск возникновения шинсплинтов Резкое увеличение нагрузок Очень высокий Смена поверхности бега Высокий Неподходящая обувь Средний Слабые мышцы голени и бёдер Высокий Плоскостопие Высокий

Советы шаг за шагом

Укрепляйте мышцы. Подъёмы на носки, планка, выпады, упражнения на ягодичные мышцы (например, "звёздное касание"). Следите за объёмом. Не увеличивайте километраж более чем на 10% в неделю. Стабилизируйте стопу. Тренируйте мышцы свода. Можно использовать балансировочные доски (например, MOBO) или просто стоять на одной ноге, передавая предмет из руки в руку. Развивайте подвижность голеностопа. Простой тест: поставить стопу в 4-5 см от стены и попробовать коснуться коленом стены, не отрывая пятку. Если не получается — выполнять это движение регулярно как упражнение. Правильное питание. Достаток калорий и микроэлементов (кальций, витамин D). Это особенно важно для костей. Контроль стресса. Высокий уровень стресса повышает вероятность травм. Лучше снизить нагрузку и выбрать более лёгкие тренировки, чем получить травму.

"Если вы начинаете беговую программу, лучшее, что можно сделать за месяц до этого — регулярно выполнять подъёмы на носки", — отметил физиотерапевт Рич Уилли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: увеличивать дистанцию слишком быстро.

Последствие: перегрузка, воспаление надкостницы.

Альтернатива: постепенное увеличение объёмов по 5-10% в неделю.

Ошибка: бегать в старых кроссовках.

Последствие: избыточная нагрузка на суставы и кости.

Альтернатива: обновлять обувь каждые 600-800 км (Asics, Brooks, Saucony).

Ошибка: игнорировать боль.

Последствие: риск стрессового перелома.

Альтернатива: снизить нагрузки, дать организму восстановиться.

А что если…

Если боль появилась после длительного перерыва, возможно, мышцы просто не готовы к прежнему объёму нагрузок. В этом случае поможет более щадящий план тренировок и включение силовой подготовки. А если проблема вызвана плоскостопием, стоит подумать о специальных стельках или подборе обуви с поддержкой свода.

Плюсы и минусы профилактики

Плюсы Минусы Снижение риска травм Требует времени и дисциплины Повышение эффективности бега Дополнительные силовые тренировки Быстрое восстановление после нагрузок Нужно следить за питанием и режимом Укрепление костей и суставов Иногда нужны дополнительные аксессуары

FAQ

Как понять, что это шинсплинты, а не перелом?

При стрессовом переломе боль острая и локальная, при шинсплинтах — более размытая и уменьшается во время бега.

Сколько стоит профилактика?

Минимальный набор: новые кроссовки (от 7000 рублей), массажный ролик (от 1500 рублей), эластичная лента для стопы (от 500 рублей).

Что лучше: отдых или снижение нагрузки?

В большинстве случаев достаточно уменьшить километраж и добавить силовые упражнения. Полный отдых нужен при подозрении на перелом.

Мифы и правда

Миф: шинсплинты проходят сами.

Правда: без коррекции нагрузки и укрепления мышц проблема возвращается.

Миф: виноваты только кроссовки.

Правда: обувь играет роль, но основная причина — перегрузка.

Миф: растяжка решает проблему.

Правда: подвижность важна, но ключевое — сила мышц и постепенное увеличение объёмов.

Сон и психология

Шинсплинты не только мешают бегу, но и ухудшают сон. Боль в ногах может проявляться ночью, мешая восстановлению. Поэтому профилактика снижает не только риск травмы, но и общий уровень стресса, улучшая качество сна.

Три интересных факта

До 20% начинающих бегунов сталкиваются с шинсплинтами в первые три месяца. У женщин травма встречается чаще из-за анатомических особенностей таза. Тренировки на мягких покрытиях (земля, резиновое покрытие) уменьшают риск по сравнению с асфальтом.

