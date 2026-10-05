Лишний жир атакует печень исподтишка: простые перемены в жизни дают органу шанс восстановиться

Предупредить развитие метаболически ассоциированной жировой болезни печени возможно при соблюдении принципов здорового образа жизни, заявил гастроэнтеролог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что в основе патологии чаще всего лежит метаболический синдром, включающий избыточную массу тела и нарушение липидного обмена.

Ранее сообщалось, что жировая болезнь печени может прогрессировать до состояния, при котором в органе развиваются воспаление, повреждение клеток и рубцевание тканей. Также ученые обнаружили фермент, связанный с защитой клеток печени от накопления жира и повреждения митохондрий.

Нередко патологические изменения в органе провоцируют неочевидные факторы — эксперты отмечают, что даже гигиена полости рта напрямую коррелирует с метаболическим здоровьем человека.

Специалист отметил, что для профилактики заболевания критически важно контролировать вес и избегать гиподинамии. Риск возникновения недуга повышают кардиометаболические факторы, такие как гипертония и инсулинорезистентность.

"Предотвращение метаболически ассоциированной жировой болезни печени заключается в том, чтобы вести здоровый образ жизни, не иметь избыточной массы тела, заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем", — пояснил Ткаченко.

Особую роль в формировании гепатоза играет современный рацион, перенасыщенный быстрыми углеводами. Специалисты в области питания предупреждают, что ошибки в выборе продуктов приводят к накоплению внутренних жировых депо. Петр Ткаченко подчеркнул, что жировая болезнь диагностируется при обнаружении более пяти процентов жира в тканях органа с помощью УЗИ, фиброэластометрии или гистологии.

Хотя в большинстве случаев болезнь связана с образом жизни, существуют и исключения. У людей с нормальным телосложением патология может развиться из-за генетических особенностей, в частности, мутаций гена PNPLA3.

"Бывает жировая болезнь печени у худых людей, это редко достаточно. Скорее исключение, чем правило", — рассказал эксперт.

При этом важно понимать, что избыточный вес влияет на организм комплексно, начиная с раннего возраста. Медики подчеркивают, что лишний вес в детстве закладывает фундамент для серьезных гормональных сбоев в будущем. Петр Ткаченко добавил, что обратимость жирового гепатоза напрямую зависит от готовности пациента изменить привычки, так как медикаментозной "панацеи" от этого состояния не существует.

Иногда даже при строгих ограничениях килограммы остаются из-за адаптивных механизмов организма, однако снижение массы тела остается единственным доказанным методом лечения.

В некоторых случаях для поддержки организма стоит обратить внимание на специфические нутриенты. Установлено, что определенный продукт помогает печени эффективнее справляться с нагрузкой благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

"Именно на этом основано современное лечение, никакой волшебной таблетки нет", — резюмировал Ткаченко.

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