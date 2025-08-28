Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by The Heart Truth is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:35

Когда блеск оборачивается мраком: Хилари Дафф возвращается в неожиданной роли

Хилари Дафф сыграет главную роль и станет продюсером сериала от Hulu "Pretty Ugly"

Можно ли быть красивой и несчастной одновременно? История, которую расскажет новый сериал Hulu, дает на это неожиданный ответ. Хилари Дафф, известная зрителям по культовому проекту "Лиззи Макгуайэр" и фильму "История Золушки", возвращается на экраны в необычном амплуа. Она не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером шоу под названием "Pretty Ugly" ("Довольно уродливая").

Сюжет и литературная основа

Сериал основан на романе Киркера Батлера, вышедшем в 2015 году. Сценаристом экранизации также стал сам Батлер, а режиссёром проекта назначен Сильвер Три. В центре истории — Миранда Миллер, женщина, посвятившая свою жизнь одной цели: превратить дочь в самую успешную участницу детских конкурсов красоты в США.

Но у её десятилетней дочери Бэйли совсем другие взгляды. Девочка участвует в конкурсах буквально с младенчества — впервые она вышла на сцену в возрасте трёх месяцев. С годами это занятие превратилось в изнурительную обязанность, и теперь Бэйли устала от бесконечных подиумов и блестящих нарядов.

Образ матери и её амбиции

Миранда, бывшая королева красоты, не видит в этом проблемы. Она жаждет громких побед, рекламных контрактов и выхода в мир большого телевидения. Даже беременность не заставляет её остановиться: женщина уже строит планы на будущее ещё не родившейся дочери.

"Её амбиции растут быстрее, чем дети", — отмечают авторы проекта.

Ситуация осложняется и личной жизнью Миранды. Её муж Рэй изменяет ей с 18-летней девушкой, которую встретил на работе в хосписе. Увлечение наркотическими таблетками и внезапная беременность любовницы только подливают масла в огонь.

Драматические повороты

Особый накал достигается, когда мать юной возлюбленной Рэя, движимая религиозными убеждениями и собственной версией "высшего блага", решает расправиться с ним. Таким образом, семейная история превращается в сплетение трагикомичных и мрачных событий, где за внешним блеском кроются глубокие трещины.

Производство и перспективы

Сериал готовят студии 20th Television и Kapital Entertainment. Пока неизвестно, кто составит актёрский состав вместе с Хилари Дафф, и в какие сроки проект выйдет на экраны. Однако интерес к нему уже велик: сочетание сатиры, драмы и социальной критики обещает сделать "Pretty Ugly" заметным событием в телевизионном сезоне.

