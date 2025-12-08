Преступный строитель: как мошенничество на ремонте мостов привело к 5 годам тюрьмы

Суд в Мордовии приговорил директора компании "Мостострой" к пятилетнему сроку лишения свободы за хищение 6 млн рублей, которые он украл при ремонте мостов и путепроводов в Саранске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Преступные эпизоды

По информации следствия, директор строительной компании был признан виновным в четырёх эпизодах мошенничества, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 УК РФ. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2018 по 2020 год обвиняемый предоставил заведомо ложные документы о выполнении работ по муниципальным контрактам.

Он утверждал, что его компания выполнила работы по обработке береговых и промежуточных опор, а также пролетных строений защитным покрытием для бетона в рамках реконструкции моста и капитального ремонта путепроводов в Саранске. На основании этих фальшивых документов была совершена хищение более 6 миллионов рублей.

Наказание

Суд назначил директору "Мостостроя" наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему был наложен штраф в размере 800 тысяч рублей. Этот случай ещё раз подчеркивает серьёзные последствия для тех, кто использует фальшивые документы для получения государственных средств.