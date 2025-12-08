Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наручники и молоток
Наручники и молоток
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:28

Преступный строитель: как мошенничество на ремонте мостов привело к 5 годам тюрьмы

За хищение 6 млн рублей директор "Мостостроя" приговорён к 5 годам тюрьмы — СК РФ

Суд в Мордовии приговорил директора компании "Мостострой" к пятилетнему сроку лишения свободы за хищение 6 млн рублей, которые он украл при ремонте мостов и путепроводов в Саранске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Преступные эпизоды

По информации следствия, директор строительной компании был признан виновным в четырёх эпизодах мошенничества, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 УК РФ. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с 2018 по 2020 год обвиняемый предоставил заведомо ложные документы о выполнении работ по муниципальным контрактам.

Он утверждал, что его компания выполнила работы по обработке береговых и промежуточных опор, а также пролетных строений защитным покрытием для бетона в рамках реконструкции моста и капитального ремонта путепроводов в Саранске. На основании этих фальшивых документов была совершена хищение более 6 миллионов рублей.

Наказание

Суд назначил директору "Мостостроя" наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему был наложен штраф в размере 800 тысяч рублей. Этот случай ещё раз подчеркивает серьёзные последствия для тех, кто использует фальшивые документы для получения государственных средств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Злоумышленники используют фальшивые видео и голосовые сообщения для обмана — RWB сегодня в 8:57
Мошенничество 2.0: Россияне теряют деньги из-за дипфейков — и не всегда понимают, как их распознать

Каждый десятый россиянин стал жертвой мошенничества с дипфейками. Эксперты дают советы, как распознать фальшивку и не попасться на уловки злоумышленников.

Читать полностью » Эксперты предупреждают о мошенничестве через взломанные аккаунты на сегодня в 8:57
Взлом аккаунта на "Госуслугах" — не только кредит, но и налоговый вычет: как предотвратить мошенничество

Взломанные аккаунты на "Госуслугах" становятся новой мишенью для мошенников, которые используют личные данные для кражи денег и манипуляций. Как защититься от угроз?

Читать полностью » Аварийное отключение электроснабжения затруднило жизнь более 500 домов в Новосибирске — ТАСС сегодня в 8:57
Мороз ударяет по Новосибирску: почему более 500 домов в Дзержинском районе остались без света

В Дзержинском районе Новосибирска более 500 домов остались без электричества из-за аварийного отключения. Восстановление планируется ко второй половине дня.

Читать полностью » Валерий Федоров: россияне начинают ограничивать потребление новостей из-за перегрузки сегодня в 8:57
Важность достоверных новостей в кризис: как россияне начали сознательно выбирать источники информации

В России растёт запрос на проверенные новости в условиях кризиса. Все больше людей ограничивают потребление новостей, стремясь избежать информационной перегрузки.

Читать полностью » Шумные вечеринки после Нового года приводят к штрафам — юрист Соловьев вчера в 22:38
Ночь, когда можно всё, длится до 5 утра: потом веселье превращается в протокол

Празднование Нового года может обернуться штрафом — даже если шум разрешён на новогоднюю ночь, после неё действуют общие правила.

Читать полностью » Медиапоток формирует общественные темы быстрее локальных событий — Валерий Федоров вчера в 8:49
Медиапоток крутит страну, как воронка: почему общественные темы меняются быстрее, чем мы замечаем

Информационные темы в России меняются стремительно: одни сюжеты вспыхивают в медиапространстве, другие исчезают, и эксперты объясняют, почему так происходит.

Читать полностью » Верховный суд рассмотрит жалобу по делу Ларисы Долиной о праве на жильё — Владислав Ватаманюк вчера в 8:49
Новая волна обсуждений: кто на самом деле должен платить за мошенничество при сделках с недвижимостью

Верховный суд готов пересмотреть громкое "дело Долиной", что может изменить подход к защите добросовестных покупателей жилья и повлиять на судебную практику.

Читать полностью » Министр здравоохранения Башкирии сообщил о снижении числа жалоб на лекарственное обеспечение — Айрат Рахматуллин 06.12.2025 в 16:34
Башкирия сокращает число жалоб на лекарства: секрет успеха в системном мониторинге и оперативных решениях

В Башкирии число жалоб на обеспечение лекарствами льготников снизилось на 31%. Причиной стали регулярные совещания и оперативные меры по улучшению ситуации.

Читать полностью »

Новости
Россия
На космодроме Восточный готовят ракету "Союз-2.1б" для запуска спутников — Роскосмос
Россия
Швеция стала частью списка стран ЕС, где разрешены неонацистские акции — Захарова
Авто и мото
Пикапы заняли половину американского авторынка в 2025 году — Favorit Motors
Экономика
Семейная ипотека должна поддерживать устойчивые семьи — депутат Милонов
Питомцы
Кошке нужно 40 мл воды на кг веса в сутки — ветеринар
Технологии
Бумагу можно переработать до шести раз — эколог Пешков
Садоводство
Выбор правильных соседей для винограда улучшает рост — агрономы
Спорт и фитнес
Протеин из молочных продуктов ускорил обмен веществ у взрослых — Хизер Бауэр
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet