Молоток судьи
© flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:57

Преступление 2002 года напомнило о себе: старый конфликт закончился новым арестом

СК возобновил дело об убийстве 2002 года в Туле — СК России

Преступление, совершённое в начале 2000-х, оставалось нераскрытым более двух десятилетий, однако следствию удалось восстановить цепочку событий и выйти на предполагаемого убийцу. Уголовное дело, приостановленное много лет назад, получило новое развитие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Тульской области.

Возобновление расследования спустя 23 года

Следственные органы СК России по Тульской области возобновили расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего жителя Тулы, совершённого в 2002 году. По данным ведомства, речь идёт о преступлении, которое долгое время оставалось нераскрытым из-за невозможности установить личность подозреваемого.

"В Туле раскрыто убийство местного жителя, совершенное 23 года назад. Следственными органами СК России по Тульской области возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства 20-летнего местного жителя, совершенного в 2002 году", — сообщили в пресс-службе следственного управления.

В тот период расследование было приостановлено, так как установить лицо, причастное к убийству, не удалось.

Обстоятельства преступления

По версии следствия, в 2002 году четверо местных жителей похитили деньги из магазина. После этого они направились в село Зайцево, где планировали разделить украденное. Уже на месте между двумя участниками произошёл конфликт, который закончился убийством одного из молодых людей.

Тело погибшего впоследствии было обнаружено в лесополосе недалеко от села. Двое участников кражи были задержаны практически сразу, однако предполагаемый убийца сумел скрыться, что и осложнило расследование на долгие годы.

Почему дело было приостановлено

В Следственном комитете пояснили, что на момент расследования в 2002 году отсутствовали достаточные данные для точного установления личности лица, совершившего убийство. В связи с этим уголовное дело было приостановлено до появления новых обстоятельств или информации.

Возобновление расследования стало возможным после проведения дополнительных оперативных и следственных мероприятий, позволивших установить причастность конкретного лица к преступлению.

Задержание подозреваемого

В региональном управлении МВД уточнили, что подозреваемый был задержан и арестован. По его словам, из магазина в 2002 году был похищен 1 млн рублей. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С фигурантом проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия", — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование уголовного дела продолжается, следственные органы уточняют все обстоятельства преступления и роль каждого из участников.

