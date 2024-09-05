Из-за бессилия полиции, жители Аши Челябинской области назначили вознаграждение за поимку живодера

В городе Аше Челябинской области произошёл громкий скандал, связанный с серией жестоких нападений на кошек. Местные жители возмущены действиями неизвестного преступника, который, по их мнению, покалечил более 50 животных.

Жители Аше требуют от полиции более решительных действий для поимки преступника. Несмотря на то, что полиция начала расследование и возбудила уголовное дело по статье 245 (жестокое обращение с животными) УК РФ, виновного так и не нашли.

Ветеринар Андрей Матвеев, который принимал участие в лечении некоторых пострадавших кошек, рассказал о своём опыте: "Даже мне, человеку, который ежедневно работает с больными животными, смотреть на этих изуродованных питомцев очень тяжело".

По информации от местных СМИ, злоумышленник забирает кошек с улиц, наносит им травмы и затем возвращает во дворы, где поймал. Преступления были совершены, в частности, во дворах на улицах Кирова и Ленина.

Неравнодушные горожане и волонтёры решили взять дело в свои руки и начали собственное расследование. Они объявили денежное вознаграждение за помощь в поимке преступника.

Активисты убеждены, что если преступника не остановить, его жертвами могут стать уже люди. Они призывают жителей Аши быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях в полицию.

Фото: Wikimedia Commons/ Army Russia 2018 (Creative Commons 3.0)