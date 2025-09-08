Вот сколько в Москве стоит номер АМР — водители не верят своим глазам

В российской автоиндустрии давно существует негласный символ престижа — номера с буквами АМР. Многие уверены, что такие знаки открывают двери на дороге и избавляют владельцев от лишних проблем с инспекторами. Но так ли это на самом деле?

Что скрывается за аббревиатурой

Официального толкования у сочетания АМР нет. Однако среди автомобилистов живут несколько версий:

Автомобиль Министерства России — самая распространённая трактовка. Многие связывают такие номера с Госдумой, Советом Федерации или прокуратурой.

Автомобиль МВД России — вариант с конкретным ведомством.

В реальности же подобные номера действительно встречаются у сотрудников Администрации президента, МВД или ФСО, но это не значит, что весь ряд АМР принадлежит государству.

Иными словами, наличие таких букв на госзнаке не гарантирует его обладателю служебного статуса.

Привилегии или предубеждения

Формально никаких преимуществ номера АМР не дают. Но практика показывает, что такие машины на дороге часто воспринимают иначе: другие водители охотнее уступают им дорогу, а инспекторы, как считают автолюбители, реже останавливают.

Можно ли купить такие номера

Закон запрещает продавать номера отдельно от автомобиля. Поэтому единственный способ получить АМР — приобрести машину, на которой они уже установлены. Все объявления о продаже "голых" номеров — это мошенничество.

Уже более десяти лет обсуждается идея узаконить продажу "красивых" номеров через государственные сервисы. Но пока законопроекты так и не вышли из стен Госдумы.

Тем не менее существует серый рынок и даже коммерческие аукционы, где схема покупки выглядит так:

На торги выставляется недорогой автомобиль с "красивым" номером. Новый владелец ставит машину на учёт, сохраняя госзнак. После этого можно снять с учёта свой автомобиль и зарегистрировать его уже с этим номером.

Сам транспорт, ради которого велась сделка, обычно перепродаётся или возвращается бывшему хозяину без номеров.

Цена вопроса

Стоимость номеров АМР колеблется от сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Всё зависит от кода региона и комбинации цифр.

В Краснодарском крае госзнак с цифрами 835 можно найти за 100 тысяч рублей.

В Москве номер с кодом региона 77 и цифрами 999 может стоить до 61 миллиона рублей.

Средние цены варьируются в районе миллиона — особенно на знаки из Санкт-Петербурга и Подмосковья.

Таким образом, рынок "красивых" номеров живёт по своим правилам, несмотря на отсутствие законных способов их официальной покупки.