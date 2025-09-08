Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный номер без флага
Автомобильный номер без флага
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:40

Вот сколько в Москве стоит номер АМР — водители не верят своим глазам

Номера АМР не дают официальных привилегий на дороге — разъяснение автоэкспертов

В российской автоиндустрии давно существует негласный символ престижа — номера с буквами АМР. Многие уверены, что такие знаки открывают двери на дороге и избавляют владельцев от лишних проблем с инспекторами. Но так ли это на самом деле?

Что скрывается за аббревиатурой

Официального толкования у сочетания АМР нет. Однако среди автомобилистов живут несколько версий:

  • Автомобиль Министерства России — самая распространённая трактовка. Многие связывают такие номера с Госдумой, Советом Федерации или прокуратурой.
  • Автомобиль МВД России — вариант с конкретным ведомством.
  • В реальности же подобные номера действительно встречаются у сотрудников Администрации президента, МВД или ФСО, но это не значит, что весь ряд АМР принадлежит государству.

Иными словами, наличие таких букв на госзнаке не гарантирует его обладателю служебного статуса.

Привилегии или предубеждения

Формально никаких преимуществ номера АМР не дают. Но практика показывает, что такие машины на дороге часто воспринимают иначе: другие водители охотнее уступают им дорогу, а инспекторы, как считают автолюбители, реже останавливают.

Можно ли купить такие номера

Закон запрещает продавать номера отдельно от автомобиля. Поэтому единственный способ получить АМР — приобрести машину, на которой они уже установлены. Все объявления о продаже "голых" номеров — это мошенничество.

Уже более десяти лет обсуждается идея узаконить продажу "красивых" номеров через государственные сервисы. Но пока законопроекты так и не вышли из стен Госдумы.

Тем не менее существует серый рынок и даже коммерческие аукционы, где схема покупки выглядит так:

  1. На торги выставляется недорогой автомобиль с "красивым" номером.
  2. Новый владелец ставит машину на учёт, сохраняя госзнак.
  3. После этого можно снять с учёта свой автомобиль и зарегистрировать его уже с этим номером.

Сам транспорт, ради которого велась сделка, обычно перепродаётся или возвращается бывшему хозяину без номеров.

Цена вопроса

Стоимость номеров АМР колеблется от сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Всё зависит от кода региона и комбинации цифр.

  • В Краснодарском крае госзнак с цифрами 835 можно найти за 100 тысяч рублей.
  • В Москве номер с кодом региона 77 и цифрами 999 может стоить до 61 миллиона рублей.
  • Средние цены варьируются в районе миллиона — особенно на знаки из Санкт-Петербурга и Подмосковья.

Таким образом, рынок "красивых" номеров живёт по своим правилам, несмотря на отсутствие законных способов их официальной покупки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: покупка авто через параллельный импорт в России лишает гарантийных прав сегодня в 4:26

Договор подписал — а продавца нет: главная ловушка авто из Европы

Желание быть первым в ПТС может стоить дорого. Какие юридические и технические ловушки скрывает параллельный импорт авто — и как их обойти.

Читать полностью » Эксперты: химчистка не всегда убирает запах нагревателей табака из машины сегодня в 3:43

Проветривание не спасает: куда прячется запах от нагревателей табака в машине

Нагреватели табака избавляют от дыма и пепла, но оставляют в салоне липкий шлейф. Почему запах "айкоса" так стойко держится — и почти не выводится?

Читать полностью » В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely сегодня в 2:57

В Румынии Renault и Geely запустили двигатель, которого ждал весь автопром

Renault и Geely представили революционную разработку — двигатель с уникальной системой подачи газа и гибридный модуль для электрокаров.

Читать полностью » В Норвегии продажи электрокаров в августе достигли 13 482 единиц — рост на 25% сегодня в 2:16

Мир смотрит в недоумении: как Норвегия достигла 97% продаж электромобилей

В Норвегии продажи электромобилей в августе достигли 97% от всех новых авто. Страна показывает, как шаг за шагом перейти к полному отказу от ДВС.

Читать полностью » Эксперт объяснил, почему дизельные машины дороже в обслуживании, но долговечнее бензиновых сегодня в 1:49

Дизель — друг или головная боль: чем может обернуться выбор "долгоиграющего" мотора

Дизельные моторы славятся долговечностью и экономичностью, но у них есть и слабые стороны. В чём секрет их ресурса и почему они не так популярны?

Читать полностью » Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км сегодня в 1:26

Dacia выкатил кроссовер с шестью режимами движения — такого никто не ожидал

Dacia представила уникальный гибрид на бензине и газе с электроприводом задней оси. Что скрывается за новой системой и как изменились Duster и Bigster?

Читать полностью » Продажи Tesla в Японии выросли на 87% и почти сравнялись с Nissan Leaf в 2025 году сегодня в 0:57

Tesla идёт на штурм: японский рынок впервые дрогнул под натиском американцев

Tesla показывает неожиданный рост на японском рынке, меняя привычный баланс сил и подбираясь к многолетнему лидеру в сфере электрокаров.

Читать полностью » Roewe M7 DMH стал одним из самых дальнобойных гибридов в мире по данным CLTC сегодня в 0:26

2050 км без дозаправки: китайский автомобиль показал то, во что трудно поверить

Китайский гибрид Roewe M7 DMH обещает пройти свыше 2000 км на одной заправке и зарядке, сохранив при этом цену, доступную для массового покупателя.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод неожиданно важен для планеты
Садоводство

Почковый клещ атакует смородину: 3 шага к спасению урожая – инструкция садоводам
Спорт и фитнес

Стивен Блэр: у пловцов ниже риск преждевременной смерти по сравнению с бегунами
Питомцы

Кошки сопровождают человека в туалет из-за любопытства, чувства безопасности и стресса
Культура и шоу-бизнес

Пользователи сравнили Бруклина Бекхэма с Меган Маркл за рецепт клубничного джема
Еда

Треугольники из лаваша с ветчиной и сыром нужно подавать горячими
Садоводство

Симбиоз с деревьями делает невозможным выращивание боровиков и лисичек в огороде
Еда

Орехи добавят форшмаку хруст и пикантность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet