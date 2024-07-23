Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета и опубликованное в JAMA Network Open, показало, что повышенное систолическое давление связано с увеличением риска двух основных типов инсульта.

В исследовании участвовали 38 167 человек старше 18 лет, не имеющие инсультов в анамнезе.

Наблюдения показали, что увеличение систолического давления на 10 мм рт. ст. повышает риск ишемического инсульта на 20% и геморрагического инсульта на 31%, особенно среди темнокожих и латиноамериканцев.

Фото: defenseimagery.mil/Jesse K. Alwin, U.S. Marine Corps (public domain)