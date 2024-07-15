Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули важность измерения артериального давления в двух положениях — лежа и стоя, особенно для гипертоников и людей, испытывающих головокружения или потерю сознания при изменении положения.
При гипертонии кровеносные сосуды могут значительно расширяться, что при вставании приводит к резкому падению давления и может вызвать головокружение или обмороки. Разница в показателях давления между двумя положениями не должна превышать 20 единиц для систолического и 10 для диастолического.
При значительной разнице следует обратиться к врачу для корректировки лечения.
Также рекомендуется употребление не менее двух литров воды в день и использование компрессионного трикотажа для профилактики неприятных ощущений.
Фото: defenseimagery.mil/Jesse K. Alwin, U. S. Marine Corps (public domain)
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