Пресс мечты за 30 дней: простая формула, которая работает

Накачать красивый и рельефный пресс можно всего за месяц! В этой статье мы раскроем секреты, которые помогут вам достичь желаемого результата.
Для достижения идеального пресса важно не только выполнять упражнения, но и следить за питанием.
Уберите из рациона сахар и переработанные продукты. Увеличьте потребление белка и клетчатки.
Включите в свои тренировки планку, скручивания и подъемы ног. Эти упражнения активизируют все мышцы пресса.
Добавьте кардио-тренировки, такие как бег или плавание, чтобы сжигать лишний жир.
Следуя этим рекомендациям, вы заметите прогресс уже через несколько недель!
Фото: flickr.com/Tyler Read(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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