Пезешкиан представил парламенту 19 кандидатур на ключевые посты Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан представил парламенту список из 19 кандидатур на министерские посты. Среди претендентов на ключевые позиции — Аббас Арагчи, предложенный на роль главы Министерства иностранных дел, и Азиз Насирзаде, который может возглавить Министерство обороны, как сообщает информационное агентство IRNA.

Исмаил Хатиб сохранит свой пост министра информации и национальной безопасности. На роль министра экономики и финансов выдвинут Абдул Насер Хеммати, бывший руководитель Центробанка, который ранее участвовал в президентских выборах, однако его кандидатура не была одобрена Советом стражей конституции. Аббас Алиабади, бывший министр промышленности, рудников и торговли, предложен на пост министра энергетики, а Мохсен Пакнежад, экс-заместитель главы Миннефти, может стать министром нефти.

Арагчи, занимавший должность заместителя главы МИДа с 2017 по 2021 год во время президентства Хасана Роухани, возглавлял иранскую делегацию на переговорах по ядерной сделке. В настоящее время он является секретарем стратегического совета Ирана по международным отношениям и в 2020 году посещал Москву с инициативой по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Бригадный генерал Насирзаде с 2021 года исполнял обязанности заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана, ранее командуя ВВС страны. Он также имел визиты в Россию. До его возможного назначения Министерство обороны возглавлял бригадный генерал Мохаммад Реза Аштияни.

В июле текущего года Масуд Пезешкиан был избран новым президентом Ирана, одержав победу на выборах с результатом 53,3% голосов, опередив консервативного кандидата Саида Джалили, который набрал 44,3%. Эти досрочные выборы были назначены после трагической гибели предыдущего президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета в мае.

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