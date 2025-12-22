Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Верховная Рада
Верховная Рада
© commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:12

От разговоров к действиям: Верховная рада запускает механизм возможных выборов президента

Рада формирует рабочую группу по выборам при военном положении — РИА Новости

В Верховной раде начали формировать механизм, который должен быстро прояснить, возможны ли президентские выборы во время действия военного положения. Об этом сообщает РИА Новости. Инициатива, по замыслу авторов, нацелена на проработку процедурных и правовых вопросов, без которых обсуждение сроков и формата голосования остаётся теоретическим.

Какую рабочую группу формируют в парламенте

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Обсуждение будет проходить на базе профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", — написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кто должен участвовать в обсуждении

Арахамия уточнил, что к работе планируется привлечь представителей всех групп и фракций в парламенте. Также участниками обсуждений, по его словам, станут представители Центральной избирательной комиссии и общественных организаций.

О дате первого заседания рабочей группы он пообещал сообщить позже.

Контекст отмены выборов и последние сигналы

Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

В начале декабря Владимир Зеленский, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине, сообщил о готовности изменить законодательство для их проведения. Он также говорил, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий выборы в срок от 60 до 90 дней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Администрация США отзывает 29 послов, назначенных при Байдене — AP сегодня в 8:23
Америка меняет курс: дипломатические миссии ждёт крупная чистка

Администрация США готовит масштабную ротацию послов, затрагивающую Африку, Азию, Европу и другие регионы мира.

Читать полностью » Молодая пара погибла при падении машины в Сену в Пюто — 20 Minutes сегодня в 4:16
Последний звонок из салона: как автомобиль в пригороде Парижа стал смертельной капсулой

В пригороде Парижа автомобиль с молодой парой упал в Сену — супруги успели вызвать спасателей, но выбраться из салона не смогли.

Читать полностью » Спецпредставитель США подтвердил нацеленность РФ на мирный диалог – Уиткофф сегодня в 3:01
Когда давление не остановило разговор: что произошло на переговорах в Майами

Спецпредставитель президента США заявил о готовности России к мирному урегулированию на Украине по итогам переговоров в Майами.

Читать полностью » Google и Apple ограничивают зарубежные поездки визовых работников — Business Insider вчера в 17:24
Лучше не возвращаться: Google и Apple предупредили сотрудников о ловушке выезда из США

Google и Apple предупреждают сотрудников с визами о рисках выезда из США на фоне ужесточения визовых проверок.

Читать полностью » Южная Корея впервые за длительное время провела переговоры с РФ по КНДР — News1 вчера в 17:11
После долгой паузы — закрытая встреча в Москве: Южная Корея сделала неожиданный шаг в сторону России

Сеул впервые за долгое время провёл закрытые переговоры с Москвой, обсудив КНДР на фоне возможных изменений на Корейском полуострове.

Читать полностью » Экспорт российской водки в Китай вырастает в 1,7 раза вчера в 16:11
Русская водка обошла США и Францию: на китайском рынке произошёл сдвиг

Россия за 11 месяцев почти вдвое увеличила поставки водки в Китай, обогнав США, Францию и Великобританию на этом рынке.

Читать полностью » Каждый третий британец хотел бы отменить или перенести Рождество — опрос вчера в 13:16
Подарков станет меньше, долгов — больше: как кризис меняет Рождество в Европе

Европейцы в этом году все чаще экономят на Рождестве: рост цен заставляет сокращать расходы на подарки, угощения и даже сам праздник.

Читать полностью » Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками – BFMTV вчера в 8:42
Франция усиливает охрану перед Рождеством — под защитой оказались улитки и устрицы

Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками из-за роста краж деликатесов на фоне высокого спроса.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму
Общество
Пенсионная система в России начала показывать положительные результаты — Бессараб
Туризм
Red Wings возобновит рейсы Москва—Эйлат с 19 февраля раз в неделю — ТАСС
Наука
Новый метод омоложения иммунной системы показали учёные на старых мышах – журнал Nature
Происшествия
В Норильске расследуют смерть ребёнка от истощения — ТАСС
ЮФО
В 2025 году в Крыму зафиксировано 457 выбросов китообразных
Спорт и фитнес
Сборная России завершила 2025 год на 33 месте рейтинга ФИФА — ТАСС
Красота и здоровье
Новые штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт — врач Абдурашидова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet