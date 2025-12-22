От разговоров к действиям: Верховная рада запускает механизм возможных выборов президента

В Верховной раде начали формировать механизм, который должен быстро прояснить, возможны ли президентские выборы во время действия военного положения. Об этом сообщает РИА Новости. Инициатива, по замыслу авторов, нацелена на проработку процедурных и правовых вопросов, без которых обсуждение сроков и формата голосования остаётся теоретическим.

Какую рабочую группу формируют в парламенте

"Согласно предварительной договоренности, в Верховной раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Обсуждение будет проходить на базе профильного комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", — написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кто должен участвовать в обсуждении

Арахамия уточнил, что к работе планируется привлечь представителей всех групп и фракций в парламенте. Также участниками обсуждений, по его словам, станут представители Центральной избирательной комиссии и общественных организаций.

О дате первого заседания рабочей группы он пообещал сообщить позже.

Контекст отмены выборов и последние сигналы

Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

В начале декабря Владимир Зеленский, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине, сообщил о готовности изменить законодательство для их проведения. Он также говорил, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий выборы в срок от 60 до 90 дней.