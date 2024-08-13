Президент Путин учредил новый госорган - Морскую коллегию России

Морская коллегия РФ: что известно о новом органе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, которая будет разрабатывать меры для поддержания статуса России как великой морской державы. Эта информация была опубликована на официальном государственном портале правовых актов.

"Основные задачи Морской коллегии включают разработку мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы, а также поддержание стратегической стабильности в мировом океане," - гласит документ.

Морскую коллегию возглавит помощник президента Николай Патрушев.

Согласно указу, прочие задачи коллегии включают:

усиление обороны и безопасности государства в мировом океане, развитие Военно-Морского Флота Российской Федерации; развитие Северного морского пути как важной национальной транспортной артерии; анализ состояния и перспективы судостроения, а также выработка мер по его развитию; мониторинг и оценка эффективности координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов и организаций, участвующих в реализации национальной морской политики.

В рамках ведомства будут созданы советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности РФ.

В состав коллегии вошли главы Минпромторга, Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Минтранса, Минобрнауки, Минэнерго и Минвостокразвития, а также руководители одиннадцати российских регионов.

Ранее во вторник Путин также утвердил положение о новом управлении президента по вопросам национальной морской политики, которое будет обеспечивать данную коллегию информационно-аналитической поддержкой.

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