Вяльбе: МОК становится только хуже с каждым последующим президентом

Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с РИА Новости высказала мнение, что смена главы Международного олимпийского комитета (МОК) не принесет положительных изменений в олимпийские игры.
Томас Бах, действующий глава МОК, 10 августа сообщил о своем решении не переизбираться на новый президентский срок.
Вяльбе отметила, что практика показывает негативную тенденцию, когда каждый последующий руководитель МОК оказывается хуже предыдущего.
В октябре 2023 года на 141-й сессии МОК, прошедшей в Мумбаи, несколько членов организации предложили внести изменения в Олимпийскую хартию, чтобы позволить Баху остаться на третий срок. Выборы нового президента МОК запланированы на март 2025 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ Министерство спорта Республики Татарстан
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