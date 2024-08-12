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Елена Вяльбе заявила переизбрание президента МОК не принесет пользы
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Вяльбе: МОК становится только хуже с каждым последующим президентом

Елена Вяльбе заявила переизбрание президента МОК не принесет пользы

Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с РИА Новости высказала мнение, что смена главы Международного олимпийского комитета (МОК) не принесет положительных изменений в олимпийские игры.

Томас Бах, действующий глава МОК, 10 августа сообщил о своем решении не переизбираться на новый президентский срок.

Вяльбе отметила, что практика показывает негативную тенденцию, когда каждый последующий руководитель МОК оказывается хуже предыдущего.

В октябре 2023 года на 141-й сессии МОК, прошедшей в Мумбаи, несколько членов организации предложили внести изменения в Олимпийскую хартию, чтобы позволить Баху остаться на третий срок. Выборы нового президента МОК запланированы на март 2025 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Министерство спорта Республики Татарстан

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