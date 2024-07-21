Рейтинг одобрения экс-президента США Дональда Трампа вырос до 40% после покушения на него и проведения съезда Республиканской партии, согласно данным опроса ABC и Ipsos. Рейтинг одобрения действующего президента Байдена составляет 32%, что почти не изменилось за последний год.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября, и после неудачных теледебатов Байдена с Трампом возросли призывы к Байдену отказаться от переизбрания. Возможно, в ближайшие дни он объявит о прекращении своей кампании, что заставит Демократическую партию искать нового кандидата для утверждения на съезде в Чикаго.

Фото: flickr.com/The White House (public domain)