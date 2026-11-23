Увеличение продолжительности дневного сна в детских садах до трех часов может негативно отразиться на качестве ночного отдыха воспитанников, считает заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Владимир Дорохов. В беседе с NewsInfo эксперт выразил сомнение в целесообразности новых рекомендаций, отметив, что избыточный сон днем создает сложности для режима старших дошкольников.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал пересмотреть распорядок дня в дошкольных учреждениях, увеличив время дневного отдыха. В ведомстве указали, что суммарная суточная продолжительность сна для детей от года до семи лет должна составлять 12-12,5 часа, из которых на тихий час предлагается отводить до трех часов. В предыдущей редакции санитарных правил от 2021 года на дневной отдых в этой возрастной категории выделялось от 2 до 2,5 часа.

Биолог подчеркнул, что потребность в отдыхе радикально меняется по мере взросления ребенка, и универсальный подход здесь неприменим. По его словам, если для детей в возрасте одного-двух лет длительный перерыв в середине дня допустим, то для возрастной группы от двух до семи лет такие изменения избыточны. Ученый акцентировал внимание на том, что чрезмерное пребывание в кровати днем неизбежно сокращает потребность организма в восстановлении ночью.

"Мы предполагаем, что длинный дневной сон мешает ночному сну. Я не думаю, что увеличение времени дневного сна малышей хорошо на самом деле", — отметил Дорохов.

Специалист также напомнил, что в возрасте шести-семи лет многие дети уже начинают посещать школу, где дневной отдых не предусмотрен вовсе. Формирование привычки к длительному сну в детском саду может затруднить последующую адаптацию к школьному графику. Стоит учитывать, что биологические часы каждого человека индивидуальны, и навязывание единого стандарта не всегда идет на пользу.

"От года до двух может быть это и нормально, а от двух до семи — неправильно. Семь лет — это уже взрослые дети", — пояснил эксперт.

По мнению нейробиолога, вместо увеличения времени в спальне детям старшего дошкольного возраста необходимо больше активности. Если в детском саду на сон будет уходить значительная часть дня, у ребенка останется меньше времени на подготовку к школе, прогулки на свежем воздухе и игры.

При этом важно помнить, что системный недостаток сна вреден, но и его избыток, провоцирующий сбой графиков, не является здоровым решением. Многие родители сталкиваются с тем, что попытка заставить уснуть ребенка вечером превращается в проблему, если он слишком долго спал днем.

Часто качество сна страдает именно из-за нарушения баланса между периодами активности и покоя. Врачи также подчеркивают, что правильная привычка к отдыху закладывается с ранних лет и напрямую влияет на метаболизм и здоровье нервной системы.

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