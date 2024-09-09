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DM: с 2018 в США от препаратов для похудения умерло 162 человека
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Препарат для похудения "Оземпик" связывают со 162 смертями в США: тревожные данные и риски

DM: с 2018 в США от препаратов для похудения умерло 162 человека

Согласно исследованию, проведенному изданием Daily Mail, популярный препарат для лечения диабета "Оземпик", активно применяемый для снижения веса, может быть связан с 162 случаями смерти в США, начиная с 2018 года.

Хотя установить прямую связь между использованием "Оземпика" и этими смертями пока не удалось, эксперты подчеркивают, что в ряде случаев препарат мог сыграть значительную роль. В частности, в статистике упоминаются инциденты, когда пациенты скончались, захлебнувшись собственной рвотой, что, по мнению специалистов, могло быть связано с приемом препарата.

Значительное увеличение числа связанных с препаратами для похудения смертей отмечено в последние годы. Если в 2022 году было зарегистрировано 18 подобных случаев, то в 2023 году их число выросло до 58, а за первые шесть месяцев 2024 года уже зафиксировано 57 смертей.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на результаты последнего исследования, сообщил, что у людей, принимающих "Оземпик", риск возникновения суицидальных мыслей повышен на 45%. Это вызывает дополнительную обеспокоенность относительно безопасности использования препарата.

Изначально "Оземпик" (действующее вещество — семаглутид) разрабатывался для лечения диабета второго типа, помогая пациентам контролировать уровень сахара в крови. Однако после того, как было обнаружено его влияние на мозг, подавляющее аппетит, препарат начал активно применяться в качестве средства для похудения.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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