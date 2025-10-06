Дача в спячку: 10 шагов, которые спасут дом от мороза и плесени

С окончанием дачного сезона владельцы загородных участков начинают традиционные сборы к зиме. Ошибка на этом этапе может обернуться дорогостоящим ремонтом весной. Самой распространённой проблемой остаются замёрзшие трубы и порванные радиаторы, если вовремя не слить воду из системы.

О ключевых шагах, которые помогут пережить зиму без потерь, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Основная наша задача — минимизировать возможные риски, будь то переохлаждение дома, разрыв труб или гибель плодовых деревьев. Зима — серьёзное испытание, и подходить к нему нужно во всеоружии", — отметил Никита Чаплин.

Главные задачи подготовки дачи к зиме

Перед наступлением холодов важно не только убрать участок, но и законсервировать инженерные системы - водоснабжение, отопление, электричество. Ошибки здесь могут привести к дорогостоящим последствиям.

Основные направления подготовки:

слив воды из труб и радиаторов;

отключение электричества, кроме линий охраны;

проверка крыши и водостоков;

защита растений и деревьев;

уборка садового инвентаря и мебели;

обеспечение вентиляции и предотвращение сырости.

Консервация водоснабжения и отопления

Чаплин подчёркивает: не слить воду из труб — самая дорогая ошибка дачника. Замерзшая жидкость расширяется, и при оттепели трубы трескаются, вызывая протечки и поломки системы отопления.

"Одним из самых важных этапов является консервация инженерных систем, в первую очередь водоснабжения и отопления", — подчеркнул председатель Союза дачников.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо:

Слить воду из всех труб, бойлеров и радиаторов. Продув систему воздухом или сжатым газом (если она длинная). Отключить насосы и перекрыть подачу на скважину или колодец. В котлах с автоматикой — отключить питание и закрыть газовый кран.

Если дача используется зимой, можно залить в систему незамерзающий теплоноситель, но важно проверить его совместимость с материалом труб.

Электроснабжение и охрана

После завершения работ на участке электричество необходимо отключить. Это не только экономия, но и профилактика коротких замыканий.

"Важно не забыть отключить электроэнергию на вводном автомате, но оставить линию, которая питает охранную сигнализацию", — уточнил Чаплин.

То есть питание должно сохраняться только на системах безопасности — сигнализации, датчиках движения или видеокамерах, если они установлены. Остальные линии желательно обесточить полностью.

Проверка крыши и водостоков

Одной из частых причин весеннего ремонта становится повреждение кровли. Чтобы этого избежать:

удалите листья и мусор из желобов;

убедитесь, что водосточные трубы не забиты;

проверьте крепления — под тяжестью снега они не должны прогибаться.

Если кровля старого типа (рубероид, шифер), целесообразно подлатать трещины и стыки, чтобы вода не попадала внутрь.

Защита от холода и влаги

Перед тем как оставить дом до весны:

закройте все вентиляционные отверстия на чердаке и в подполье - это поможет удержать тепло;

окна можно оставить слегка приоткрытыми или установить клапаны для естественной вентиляции — это предотвратит образование плесени;

двери и щели в полу утеплите поролоном или специальными уплотнителями.

"Гнилые доски на террасе или веранде лучше заменить сейчас, чтобы зимой они не стали источником разрушения", — советует Чаплин.

Уход за садом и растениями

Осень — время подготовить сад к зиме. Заморозки и грызуны могут погубить молодые деревья и кусты, если не принять меры.

Стволы деревьев обвяжите лапником, сеткой или мешковиной. Плодовые кустарники окучьте и замульчируйте торфом или опавшими листьями. Садовые инструменты (грабли, шланги, секаторы) уберите в сарай или гараж. Горшки и кашпо лучше перенести в помещение, чтобы керамика не растрескалась от мороза.

Осенние работы в огороде

Ранее Чаплин рекомендовал завершить посадки до наступления морозов.

"До зимы стоит высадить яблони, груши, смородину и малину. Осенью почва ещё сохраняет тепло, что помогает саженцам укорениться и адаптироваться", — пояснил эксперт.

Также он советует:

внести фосфорно-калийные удобрения , чтобы повысить устойчивость растений к холоду;

провести обильный предзимний полив - влажная почва лучше сохраняет тепло;

удалить опавшие листья с газонов, чтобы не допустить выпревания травы.

Блок HowTo: пошаговая инструкция по подготовке дачи к зиме

Слейте воду из всех труб и систем отопления. Отключите электроэнергию, оставив питание только для охраны. Проверьте крышу, удалите листья из водостоков. Закройте вентиляционные отверстия и утеплите окна. Осмотрите дом и замените прогнившие доски. Уберите садовые инструменты и мебель под навес. Защитите деревья и кустарники от грызунов. Проведите предзимний полив и внесите удобрения. Проверьте, чтобы двери и окна были надёжно заперты. Убедитесь, что сигнализация работает исправно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива