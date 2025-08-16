Пропустите август — и весной получите слабые побеги и редкие цветы: уход за розами в августе

Кажется, только вчера мы любовались первыми бутонами, а сегодня календарь уже показывает август. Лето ещё в силе, но опытные цветоводы знают — именно сейчас, во второй половине месяца, начинается главный этап подготовки роз к зиме.

Август — не время откладывать: многие процессы, от вызревания побегов до накопления питательных веществ, идут полным ходом. И то, что мы сделаем сейчас, напрямую скажется на весеннем цветении.

Глубокий полив — запас прочности до морозов

В августе полив — это не просто утоление жажды, а стратегический запас влаги для корней. Поливаем редко, но обильно:

под взрослый куст — 15–20 л;

под плетистые сорта — до 40 л.

Вода должна уходить глубоко, на 40–50 см. Лучшее время — утро или вечер. С середины сентября поливы сокращаем, а к концу месяца прекращаем совсем, чтобы не стимулировать рост новых побегов.

Подкормки без азота: фосфор, калий, магний

Азот откладываем до весны. Сейчас розам нужны другие элементы:

Фосфор — укрепляет корни и помогает побегам одревеснеть.

Калий — повышает зимостойкость и сопротивляемость болезням.

Магний — отвечает за фотосинтез и иммунитет.

Рецепты подкормок:

Монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды.

Суперфосфат + сульфат калия — 15–20 г + 10–15 г на 10 л воды.

При хлорозе — сульфат магния 10–15 г на 10 л воды.

Последнюю корневую подкормку делаем до середины сентября.

Прополка, рыхление, мульча

Сорняки — враги влаги и питательных веществ, а ещё убежище для вредителей. Выдёргиваем их с корнем, рыхлим почву на 3–5 см.

После этого мульчируем, но не вплотную к кусту (отступ 5–10 см). Подойдут компост, перегной, нейтральный торф, кора или щепа. Слой — 3–7 см. Это подготовка к будущему зимнему укрытию.

Санитарная обрезка

В августе кардинально резать розы нельзя. Но удаляем:

больные листья и побеги;

сухие или сломанные ветки;

дикую поросль ниже прививки.

Отцветшие бутоны лучше оставить или удалить только головку, не укорачивая стебель.

Профилактика болезней

Август — благоприятное время для грибных заболеваний. Две обработки с интервалом 10–14 дней — надёжная защита.

Химические препараты:

Скор (2 мл/10 л воды).

ХОМ (30–40 г/10 л).

Ордан (25 г/10 л).

Биопрепараты:

Фитоспорин-М.

Алирин-Б + Гамаир.

Опрыскиваем кусты и почву в сухую безветренную погоду.

Почему начинать в середине августа

В это время:

основная волна цветения идёт на спад;

побеги начинают одревеснеть;

питательные вещества направляются в корни;

корневая система активна.

Все меры августа помогают розам встретить зиму крепкими и уйти в покой с максимальным запасом сил. Пропустив этот этап, весной можно получить слабые побеги и скромное цветение.