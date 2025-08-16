Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Желтая роза
Желтая роза
© commons.wikimedia.org by Tiraspolsky is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:42

Пропустите август — и весной получите слабые побеги и редкие цветы: уход за розами в августе

Последняя подкормка роз в августе-сентябре должна быть без азота — агрономы

Кажется, только вчера мы любовались первыми бутонами, а сегодня календарь уже показывает август. Лето ещё в силе, но опытные цветоводы знают — именно сейчас, во второй половине месяца, начинается главный этап подготовки роз к зиме.

Август — не время откладывать: многие процессы, от вызревания побегов до накопления питательных веществ, идут полным ходом. И то, что мы сделаем сейчас, напрямую скажется на весеннем цветении.

Глубокий полив — запас прочности до морозов

В августе полив — это не просто утоление жажды, а стратегический запас влаги для корней. Поливаем редко, но обильно:

  • под взрослый куст — 15–20 л;

  • под плетистые сорта — до 40 л.

Вода должна уходить глубоко, на 40–50 см. Лучшее время — утро или вечер. С середины сентября поливы сокращаем, а к концу месяца прекращаем совсем, чтобы не стимулировать рост новых побегов.

Подкормки без азота: фосфор, калий, магний

Азот откладываем до весны. Сейчас розам нужны другие элементы:

  • Фосфор — укрепляет корни и помогает побегам одревеснеть.

  • Калий — повышает зимостойкость и сопротивляемость болезням.

  • Магний — отвечает за фотосинтез и иммунитет.

Рецепты подкормок:

  • Монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды.

  • Суперфосфат + сульфат калия — 15–20 г + 10–15 г на 10 л воды.

  • При хлорозе — сульфат магния 10–15 г на 10 л воды.

Последнюю корневую подкормку делаем до середины сентября.

Прополка, рыхление, мульча

Сорняки — враги влаги и питательных веществ, а ещё убежище для вредителей. Выдёргиваем их с корнем, рыхлим почву на 3–5 см.

После этого мульчируем, но не вплотную к кусту (отступ 5–10 см). Подойдут компост, перегной, нейтральный торф, кора или щепа. Слой — 3–7 см. Это подготовка к будущему зимнему укрытию.

Санитарная обрезка

В августе кардинально резать розы нельзя. Но удаляем:

  • больные листья и побеги;

  • сухие или сломанные ветки;

  • дикую поросль ниже прививки.

Отцветшие бутоны лучше оставить или удалить только головку, не укорачивая стебель.

Профилактика болезней

Август — благоприятное время для грибных заболеваний. Две обработки с интервалом 10–14 дней — надёжная защита.

Химические препараты:

  • Скор (2 мл/10 л воды).

  • ХОМ (30–40 г/10 л).

  • Ордан (25 г/10 л).

Биопрепараты:

  • Фитоспорин-М.

  • Алирин-Б + Гамаир.

Опрыскиваем кусты и почву в сухую безветренную погоду.

Почему начинать в середине августа

В это время:

  • основная волна цветения идёт на спад;

  • побеги начинают одревеснеть;

  • питательные вещества направляются в корни;

  • корневая система активна.

Все меры августа помогают розам встретить зиму крепкими и уйти в покой с максимальным запасом сил. Пропустив этот этап, весной можно получить слабые побеги и скромное цветение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как поливать огород, чтобы избежать корки на почве и получить богатый урожай сегодня в 9:46

Вода и урожай: как избежать смертельной ловушки для растений на вашем участке

Образование корки на поверхности почвы – распространенная проблема, которая негативно влияет на здоровье растений и урожайность. Узнайте, какие методы полива использовать, как подготовить почву к поливу и бороться с образованием корки.

Читать полностью » Лучшее время для пересадки и деления пионов — август и сентябрь сегодня в 9:21

Пионы зацветут пышнее: вот что нужно сделать сразу после цветения

Узнайте, как правильно ухаживать за пионами после цветения, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году. Обрезка, подкормка, защита от болезней и правильная пересадка.

Читать полностью » Как зонировать участок без забора: пошаговая инструкция для дачников Мордовии сегодня в 9:16

Как организовать дачу без забора: 5 шагов к уюту и открытости в Мордовии

Узнайте, как зонировать участок в Мордовии без заборов. 5 простых шагов, которые помогут создать уютные и открытые пространства на даче.

Читать полностью » Перелив, бедный грунт и нехватка света вызывают пожелтение герани сегодня в 8:39

Жёлтые листья на герани — не приговор: простой способ вернуть яркую зелень

Листья герани пожелтели? Узнайте о главных причинах этого явления и способах вернуть растению здоровье.

Читать полностью » Как защитить урожай без химии: секреты растений-защитников сегодня в 8:29

Невидимая армия в вашем саду: секреты растений-защитников, которые должен знать каждый

Узнайте о растениях-защитниках, которые помогут сохранить ваш сад здоровым и урожайным без использования химических средств. От бархатцев до мяты, эти растения создают невидимый щит от вредителей и болезней, улучшая экосистему вашего сада.

Читать полностью » Цветоводы назвали 5 однолетних растений, требующих внимательного ухода сегодня в 8:12

Один неверный шаг — и клумба превратится в пустыню: коварные растения лета

Опытные садоводы делятся секретами ухода за капризными однолетними растениями. Узнайте, каких 5 видов стоит опасаться и как с ними работать.

Читать полностью » Ремонтантная малина: особенности осенней обрезки для максимального урожая сегодня в 7:29

Осенняя обрезка малины: когда и как правильно обрезать для обильного плодоношения

Опытные садоводы знают, что осенняя обрезка малины — ключевой этап ухода за кустарником. Правильная обрезка влияет на урожайность, здоровье растений и устойчивость к болезням. Узнайте, когда и как правильно обрезать малину осенью, чтобы увеличить урожай!

Читать полностью » Как избежать затопления: 4 способа улучшения дренажа на глинистой почве сегодня в 7:05

Глина как болото: секреты борьбы с переувлажнением на садовом участке

Узнайте, как справиться с переувлажнением на глинистой почве! Наши советы помогут вам избежать затопления и сохранить растения здоровыми.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Спайк Ли сообщил о планах снять фильм с Тимоти Шаламе через несколько лет
Туризм

Чарынский каньон и древние города Казахстана — лучшие направления весной
Авто и мото

Не доверяйте маркетинговым заявкам: заправка АИ-92 может вызвать серьезные проблемы с двигателем
Садоводство

Удвойте урожай: как капуста и сельдерей работают вместе для защиты и роста
Питомцы

Ветеринары объяснили, где чаще всего прячутся потерявшиеся домашние кошки
Еда

Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства
Спорт и фитнес

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток
ДФО

Топ-5 направлений для осеннего отдыха: цены, погода, впечатления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru