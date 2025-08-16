Пропустите август — и весной получите слабые побеги и редкие цветы: уход за розами в августе
Кажется, только вчера мы любовались первыми бутонами, а сегодня календарь уже показывает август. Лето ещё в силе, но опытные цветоводы знают — именно сейчас, во второй половине месяца, начинается главный этап подготовки роз к зиме.
Август — не время откладывать: многие процессы, от вызревания побегов до накопления питательных веществ, идут полным ходом. И то, что мы сделаем сейчас, напрямую скажется на весеннем цветении.
Глубокий полив — запас прочности до морозов
В августе полив — это не просто утоление жажды, а стратегический запас влаги для корней. Поливаем редко, но обильно:
-
под взрослый куст — 15–20 л;
-
под плетистые сорта — до 40 л.
Вода должна уходить глубоко, на 40–50 см. Лучшее время — утро или вечер. С середины сентября поливы сокращаем, а к концу месяца прекращаем совсем, чтобы не стимулировать рост новых побегов.
Подкормки без азота: фосфор, калий, магний
Азот откладываем до весны. Сейчас розам нужны другие элементы:
-
Фосфор — укрепляет корни и помогает побегам одревеснеть.
-
Калий — повышает зимостойкость и сопротивляемость болезням.
-
Магний — отвечает за фотосинтез и иммунитет.
Рецепты подкормок:
-
Монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды.
-
Суперфосфат + сульфат калия — 15–20 г + 10–15 г на 10 л воды.
-
При хлорозе — сульфат магния 10–15 г на 10 л воды.
Последнюю корневую подкормку делаем до середины сентября.
Прополка, рыхление, мульча
Сорняки — враги влаги и питательных веществ, а ещё убежище для вредителей. Выдёргиваем их с корнем, рыхлим почву на 3–5 см.
После этого мульчируем, но не вплотную к кусту (отступ 5–10 см). Подойдут компост, перегной, нейтральный торф, кора или щепа. Слой — 3–7 см. Это подготовка к будущему зимнему укрытию.
Санитарная обрезка
В августе кардинально резать розы нельзя. Но удаляем:
-
больные листья и побеги;
-
сухие или сломанные ветки;
-
дикую поросль ниже прививки.
Отцветшие бутоны лучше оставить или удалить только головку, не укорачивая стебель.
Профилактика болезней
Август — благоприятное время для грибных заболеваний. Две обработки с интервалом 10–14 дней — надёжная защита.
Химические препараты:
-
Скор (2 мл/10 л воды).
-
ХОМ (30–40 г/10 л).
-
Ордан (25 г/10 л).
Биопрепараты:
-
Фитоспорин-М.
-
Алирин-Б + Гамаир.
Опрыскиваем кусты и почву в сухую безветренную погоду.
Почему начинать в середине августа
В это время:
-
основная волна цветения идёт на спад;
-
побеги начинают одревеснеть;
-
питательные вещества направляются в корни;
-
корневая система активна.
Все меры августа помогают розам встретить зиму крепкими и уйти в покой с максимальным запасом сил. Пропустив этот этап, весной можно получить слабые побеги и скромное цветение.
