Миксбордер из хвойных
Миксбордер из хвойных
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:22

Вечнозелёные в зоне риска: как подготовить хвойные к лютой зиме – инструкция

Хвойные не боятся зимы: секреты подготовки к холодам от опытных садоводов

Хвойные растения часто кажутся символом силы и выносливости, ведь они круглый год сохраняют зелёный наряд. Однако именно осенью закладывается их здоровье и красота на будущий сезон. Туи, ели, сосны и можжевельники требуют особого внимания, чтобы благополучно пережить холода и весной снова радовать пышной хвоей. Подготовка хвойных к зиме включает целый комплекс мероприятий, каждый из которых играет свою роль.

Влагозарядный полив — основа зимней защиты

Самая большая угроза для хвойных зимой — не мороз, как думают многие садоводы, а обезвоживание. В солнечные морозные дни хвоя активно испаряет влагу, но корни, заключённые в замёрзшую почву, не могут восполнить потери. В результате растения пересыхают, хвоя буреет и осыпается.

Чтобы избежать этого, в октябре или начале ноября проводят влагозарядный полив. Взрослые деревья требуют до 8 вёдер воды, а молодые экземпляры достаточно полить 3-4 вёдрами. Важно, чтобы влага проникала глубоко — до 50-60 см, именно там располагается основная масса корней. Такой полив насыщает почву влагой, создавая запас, который поможет растению дожить до весеннего таяния снега.

Осенняя подкормка — сила для корней

В период подготовки к зиме хвойным необходимы калий и фосфор. Эти элементы укрепляют корневую систему, ускоряют вызревание тканей и повышают устойчивость к морозам. Осенью недопустимо использовать азотные удобрения — они стимулируют рост молодых побегов, которые погибнут от первых заморозков.

Оптимальное решение — специальные комплексы для хвойных растений с пометкой "осень". Также можно применять суперфосфат и сульфат калия. Подкормку вносят либо под корень, либо в растворённом виде при поливе. Такой приём помогает растениям не только выстоять зимой, но и весной быстрее тронуться в рост.

Санитарная обрезка и уборка

Осень — лучшее время для оздоровления кроны. У хвойных обрезают сухие, повреждённые и больные ветви. У туй и можжевельников обязательно вычищают засохшую хвою внутри кроны: именно она чаще всего становится рассадником грибковых болезней. Все растительные остатки нужно обязательно убрать и сжечь, чтобы уничтожить возможные споры грибов и личинки вредителей.

Профилактика болезней и вредителей

Даже если хвойные выглядят крепкими и здоровыми, профилактика осенью обязательна. От грибковых заболеваний применяют бордоскую жидкость, медьсодержащие препараты или системные фунгициды. Для защиты от вредителей используют системные инсектициды. Обработку проводят в сухую и безветренную погоду, тщательно смачивая все ветви, особенно внутреннюю часть кроны.

Мульчирование — защита корней

Корневая система хвойных расположена близко к поверхности и особенно уязвима к морозам и перепадам температур. Чтобы защитить её, приствольный круг мульчируют корой, щепой, торфом или даже опавшей хвоей. Толщина слоя должна составлять 5-7 см. При этом важно оставлять вокруг ствола небольшой зазор, чтобы избежать выпревания и загнивания.

Укрытие на зиму

Молодые растения и теплолюбивые виды особенно нуждаются в зимней защите. Чтобы ветви не сломались под тяжестью снега, крону слегка обвязывают шпагатом. От яркого зимнего солнца и ожогов хвою спасают притеняющие экраны из мешковины, агроспана или лапника. Использовать плёнку категорически нельзя — она задерживает влагу и вызывает выпревание.

Такое укрытие не только убережёт хвойные от морозов, но и поможет сохранить их декоративный вид до весны.

Итоги

Осенняя подготовка хвойных к зиме — это не прихоть, а необходимость. Влагозарядный полив, правильные подкормки, санитарная обрезка, защита от болезней, мульчирование и укрытие позволяют растениям пережить зиму без потерь. Весной такие хвойные встречают дачников здоровыми и зелёными, готовыми радовать красотой весь сезон.

Три интересных факта

• Туи и можжевельники способны очищать воздух от бактерий: выделяемые фитонциды снижают их количество почти вдвое.
• Хвоя ели и сосны содержит больше витамина C, чем лимон, поэтому в старину из неё делали хвойные отвары для профилактики цинги.
• Молодые хвойные могут "обгорать" на весеннем солнце даже сильнее, чем на морозе, поэтому притенение иногда важнее, чем утепление.

