Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
туя
туя
© commons.wikimedia.org by Ragesoss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:58

Хвойники в Пермском крае погибают не от мороза: главная осенняя ловушка

В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября

В нашем климате зима приходит рано: временный снежный покров обычно появляется в октябре, а устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 °C происходит в третьей декаде октября; первые заморозки в районах возможны уже в конце августа — сентябре. Поэтому готовить туи, ели, сосны и можжевельники лучше без промедления.

Когда начинать

Стартовые проверки и лёгкие работы — с начала сентября, основные мероприятия — до устойчивых заморозков и промерзания почвы (чаще всего — середина/конец октября).

Шаг 1. Осмотр и санитария

Удалите сухие, больные и поломанные ветви; инструмент продезинфицируйте, срезы обработайте медьсодержащим препаратом. Осенью уместна профилактика грибных болезней, прежде всего шютте у сосен и елей: допустимы обработки медь/серосодержащими средствами по инструкции.

Шаг 2. Влагозарядковый полив

Главная осенняя операция — обильный подзимний полив перед промерзанием почвы. Он снижает риск "физиологической засухи" ранней весной, когда хвоя испаряет влагу, а корни ещё не работают. Поливайте глубоко и редко, ориентируясь на влажность почвы, особенно если осень сухая.

Шаг 3. Мульчирование приствольных кругов

После полива обновите мульчу слоем 5-10 см (кора, хвойная щепа, перепревшие иглы, кислый торф). Это выровняет температурные колебания и удержит влагу у корней. Класть мульчу лучше поздней осенью, когда верхний слой почвы подмерзает, — так вы не создадите убежищ для грызунов.

Шаг 4. Подкормка "без азота"

С второй половины лета и в начале осени используйте фосфорно-калийные удобрения (или специализированные "осенние для хвойных") и исключайте азот, чтобы побеги вызрели и не ушли в рост перед холодами. Вносите строго по инструкции.

Шаг 5. Защита от снега и солнца

До снегопадов обвяжите кроны колонновидных туй и можжевельников мягким шпагатом — так ветви не разойдутся и не сломаются под мокрым снегом; зимой при необходимости аккуратно стряхивайте налипший снег. От яркого февральско-мартовского солнца установите с южной стороны притеняющие экраны или "дышащее" светлое укрытие (спанбонд, мешковина). Это снизит испарение и риск ожогов.

Региональные акценты для Пермского края

  • Сроки. Планируйте влагозарядку и мульчирование на первую-вторую половину октября, успев до устойчивого перехода среднесуточной температуры ниже нуля. На севере — сдвиг на начало октября.
  • Погода. Осенью чаще господствуют циклоны: сырость и перепады температур повышают риск грибных болезней.
  • Снег. Снежные нагрузки значимы, поэтому обвязка крон и каркасы для хрупких форм — оправданная мера. В Перми максимум снега — в декабре.

Частые ошибки

— Поздняя "стрижка": сильную формирующую обрезку оставляйте на конец весны/лето; осенью ограничьтесь санитарной.
— Азот осенью: такие подкормки провоцируют рост и снижают зимостойкость. Выбирайте P-K и микроэлементы.
— Раннее мульчирование толстым слоем в тёплую погоду: так вы привлекаете грызунов. Ждите первых подмораживаний.
— Непрозрачные/недышащие укрытия и чёрная плёнка: под ними хвоя подпревает и "горит". Нужны светлые воздухопроницаемые материалы.

Короткий план на сезон для жителей Пермского края

Сентябрь — осмотр, санитарная обрезка, профилактические опрыскивания.
Октябрь — влагозарядковый полив, мульча, подготовка притеняющих экранов и обвязки.
Ноябрь — установка экранов и каркасов по погоде, контроль снеговой нагрузки в первые снегопады.

Следуя этому чек-листу и учитывая реальную погоду конкретного сезона, вы повышаете шансы хвойных пережить зиму без ожогов и поломок — а весной в Пермском крае встретите их зелёными и упругими.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать вчера в 18:34

Не укрытия и не плёнка: вот простой способ защитить клубнику от мороза

Простой и быстрый способ подготовить клубнику к зиме: компост защитит кусты от морозов, сохранит влагу и обеспечит богатый урожай весной.

Читать полностью » Хвойный настой для сада: приготовление и применение как стимулятора роста и защиты от тли вчера в 18:30

Елки-палки, вот так находка: этот хвойный настой заставит ваши растения расти, как на дрожжах

Натуральные растворы для сада: аммиак от тли, марганцовка для почвы, хвойный настой для роста, луковая шелуха против клеща.

Читать полностью » Обрезка плодовых деревьев в Самарской области помогает пережить морозы вчера в 17:59

Несколько движений секатором — и деревья легче переживут самарскую зиму

Осень в Самарской области — время, когда садоводы готовят деревья к зиме. Узнайте секреты обрезки, которые помогут сохранить урожай и здоровье сада.

Читать полностью » Горчица – секретный ингредиент для богатого урожая редиса: пошаговая инструкция вчера в 17:30

Этот порошок – спасение для редиса: ваш урожай будет в 3 раза больше, чем у соседей

Узнайте как использовать горчичный порошок для ускорения роста и защиты редиса от вредителей. Секреты подкормки и применения для богатого урожая!

Читать полностью » Садовод Фанк: чтобы сохранить вкус листьев, нужно удалять цветы у базилика вчера в 16:55

Базилик теряет вкус в один миг: эту ошибку совершают почти все

Хотите, чтобы базилик в саду радовал свежими листьями всё лето? Эксперты рассказали, когда и как правильно его обрезать, чтобы сохранить вкус и урожайность.

Читать полностью » Эстетика и польза: камни, гравий и другие решения для красивого неприхотливого сада вчера в 16:30

Как построить сад, который будет радовать вас, а не изматывать: 8 лайфхаков

Узнайте, как создать сад, не требующий постоянного ухода. Выбор многолетников, отказ от газона, мульчирование, капельный полив и другие советы для вашего участка.

Читать полностью » Растения оживут на глазах: топ-6 препаратов для активного роста и здоровья – берите на заметку вчера в 15:30

Реанимирует даже умирающие растения: копеечное средство творит чудеса – как применять

Узнайте, какие простые и эффективные средства помогут восстановить растения, укрепить их иммунитет и стимулировать рост. Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью » Агрономы рекомендовали рожь, вику и горчицу как эффективную смесь сидератов вчера в 14:32

Один вечер на посев — и весной грядка встречает вас чернозёмом: какие выбрать сидераты

Осенний посев сидератов способен заменить навоз, если знать несколько простых правил. Один приём позволяет оживить почву всего за две недели.

Читать полностью »

Новости
Еда

Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома
Питомцы

Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре
Наука и технологии

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния
Спорт и фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности
Садоводство

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия
Красота и здоровье

Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме
Авто и мото

Lada снизила цену Aura на 400 тысяч рублей при покупке за наличные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet