Крыжовник
Крыжовник
© commons.wikimedia.org by Pavel Leman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 1:02

Секреты осеннего сада: как подготовить кустарники к зиме и будущему урожаю

Собираем ягодный урожай вовремя: 7 лучших практик для садоводов

Август для садоводов — это не только время активного сбора урожая, но и начало подготовки растений к холодному сезону. Ранние сорта уже отдали все плоды, а поздние продолжают радовать ягодами. Однако именно сейчас важно заложить основу для богатого урожая в следующем году.

Крыжовник, смородина, малина, ирга, облепиха, жимолость, ежевика, кизил, барбарис и арония — все эти кустарники требуют особого ухода в конце лета.

Убирайте урожай вовремя

Специалисты советуют не задерживать сбор ягод: если оставить их на ветках, побеги могут перегрузиться, плоды — растрескаться или загнить. Обычно первыми поспевают ягоды в нижней части куста, поэтому сбор ведут "снизу вверх". При обильном плодоношении иногда требуется ставить подпорки.

Падалица и опавшие листья — источник болезней и вредителей. Их рекомендуется регулярно убирать из приствольного круга и уничтожать.

Полив и уход за почвой

До влагозарядного полива, который проводят в октябре-ноябре, кустарники продолжают нуждаться в регулярном увлажнении — особенно после сбора урожая, чтобы заложить цветочные почки на следующий год.

Дожди в конце лета нередко вызывают бурный рост сорняков, поэтому приствольные круги стоит очистить и взрыхлить. На периферии рыхлят на глубину 10-15 см, у основания — на 5-7 см, чтобы не повредить корни. Для сохранения влаги используют мульчу — солому, опилки или торф.

Подкормки после плодоношения

После уборки урожая растениям необходимо восполнить силы. В этот период предпочтительны калийно-фосфорные удобрения, которые укрепляют корневую систему и помогают побегам вызреть перед зимой.

Примерные нормы внесения:

  • перепревший навоз или компост — 4-5 кг на 1 кв. м;
  • зола — 500 г на 10 л воды для одного куста, отступив 20-25 см от центра;
  • суперфосфат — 40-50 г на 1 кв. м;
  • сернокислый калий — 15-25 г на 10 л воды;
  • комплексные безазотные осенние удобрения — по инструкции производителя.

После подкормки почву снова мульчируют, чтобы сохранить влагу и тепло.

Защита от вредителей и болезней

При необходимости проводят профилактическую обработку фунгицидами или инсектицидами, ориентируясь на проблемы, замеченные летом. Ловчие пояса осматривают и заменяют, а места скопления вредителей — у основания ветвей или в трещинах коры — очищают.

Важно убирать падалицу и сухую листву, чтобы не дать насекомым подходящих условий для зимовки.

Обрезка и формировка кустов

Загущённые кусты хуже проветриваются, чаще болеют и хуже зимуют. В конце августа — сентябре проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, повреждённые и больные побеги, вырезают тонкую прикорневую поросль и убирают ветки, которые трутся друг о друга.

Ремонтантные сорта обрезают под корень, а корни укрывают на зиму.

Подготовка посадочных ям

Для новых посадок ямы готовят уже в августе. Для смородины, крыжовника и голубики размеры — около 70x60 см, для малины и ежевики — 50x40 см. Грунт в яме перекапывают и обогащают компостом или перегноем.

