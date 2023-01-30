Международная фармацевтических компаний Sandoz испытывает трудности с производством препаратов. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис существенным образом сказываются на фармацевтических компаниях по всему миру, в том числе на Sandoz, влияя на поставки.
Между тем в Sandoz отметили, что главной причиной перебоев с поставками медикаментов стала нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Представитель фармацевтического гиганта добавил, что компания в настоящее время может удовлетворить спрос, но "сталкивается с трудностями".
Известно, что на российском рынке компания представлена большим количеством препаратов, включая АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Кетонал, Линекс и Амоксиклав.
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